Các địa phương phát động hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc năm 2026

* Sáng 1/11, tại Trường THPT Trần Phú, phường Móng Cái 2 đã tổ chức chương trình phát động hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc và các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.



Màn đồng diễn dân vũ của Hội LHPN phường tại chương trình.

Chương trình nhằm triển khai Kế hoạch của UBND thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 trên địa bàn. Trước đó, đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương đã theo dõi trực tiếp Lễ phát động cấp thành phố tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) qua sóng truyền hình QTV.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo phường nhấn mạnh, văn hóa và con người luôn là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng và là động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững. Việc giữ gìn, tôn vinh các giá trị văn hóa cộng đồng góp phần xây dựng phường Móng Cái 2 ngày càng giàu mạnh, văn minh, nghĩa tình.

Đông đảo đại biểu và người dân phường Móng Cái 2 tham gia Lễ phát động hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc năm 2026.

Ngay sau phát biểu của lãnh đạo phường là màn đồng diễn dân vũ của Hội LHPN phường nhằm hưởng ứng thiết thực và chào mừng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc.

Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc là chuỗi hoạt động phong phú về văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch diễn ra trong quý IV/2026. Sự kiện nhằm tôn vinh truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quảng bá bản sắc văn hóa và con người Quảng Ninh, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân.



* Sáng ngày 1/11, trước khi tiếp sóng Chương trình phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 của thành phố Quảng Ninh, xã Đầm Hà tổ chức phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã Đầm Hà trao thẻ BHYT cho 18 người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu phát động tại chương trình, lãnh đạo xã Đầm Hà nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm tiếp tục khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển quê hương. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, thôn, khu phố tích cực hưởng ứng, triển khai các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong đời sống cộng đồng.

Đồng chí Hoàng Mỹ Linh, Phó Chủ tịch UBND xã phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Nhân dịp này, xã Đầm Hà đã trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 18 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giảm bớt gánh nặng chi phí khi khám, chữa bệnh; đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Quang cảnh Chương trình phát động tại xã Đầm Hà.

Sau chương trình phát động của xã, các đại biểu đã theo dõi chương trình tiếp sóng trực tiếp Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 của thành phố Quảng Ninh.