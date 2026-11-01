Quảng Ninh phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Sáng 1/11, tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long), UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long), với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng hơn 10.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh QTV1 và QTV3 cùng các nền tảng số; tiếp sóng đến các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ phát động.

Lễ phát động mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa được tổ chức rộng khắp trên địa bàn Quảng Ninh, nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là hoạt động thiết thực cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò của văn hóa và con người đối với sự phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, Quảng Ninh tổ chức 19 hoạt động cấp thành phố và 54 hoạt động tại các xã, phường, đặc khu. Các chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa, thể thao, triển lãm, hội sách, tuần phim, giới thiệu di sản, quảng bá du lịch, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng được triển khai phù hợp với điều kiện từng địa phương, tạo cơ hội để đông đảo người dân tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các đại biểu dự Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Quảng Ninh là vùng đất hội tụ, giao thoa của nhiều bản sắc văn hóa, với 2 di sản thế giới được UNESCO ghi danh, 609 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh. Những giá trị văn hóa biển đảo, văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, văn hóa các dân tộc và văn hóa công nhân Vùng mỏ đã tạo nên chiều sâu lịch sử và bản sắc riêng của địa phương. Đặc biệt, truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường được hun đúc qua nhiều thế hệ đã trở thành sức mạnh tinh thần quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Quảng Ninh.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Quảng Ninh tiếp tục xác định phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Thành phố chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phát huy vai trò của người dân trong sáng tạo, gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh, phát biểu phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Phát biểu phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh: việc tổ chức Ngày Văn hóa - Đại đoàn kết năm đầu tiên thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc gắn phát triển văn hóa với xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, đồng thuận, nghĩa tình; lấy sự tham gia, hưởng ứng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả.

Đồng chí đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, chú trọng đưa văn hóa trở thành nền nếp trong mỗi gia đình, khu dân cư thông qua ứng xử văn minh, lối sống nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm giữ gìn môi trường. Đồng thời, nhân rộng các mô hình tự quản, hoạt động tương thân tương ái, quan tâm chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn; bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, di sản văn hóa biển đảo, văn hóa Vùng mỏ và truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm".

Đối với chuỗi hoạt động hưởng ứng, các địa phương cần tổ chức thiết thực, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm. Đặc biệt, mỗi địa phương có một hoạt động mang bản sắc riêng, mỗi khu dân cư có một việc làm thiết thực, mỗi gia đình có một hành động đẹp, để những giá trị văn hóa tốt đẹp và tinh thần đoàn kết tiếp tục được duy trì, lan tỏa trong đời sống thường ngày.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Chương trình nghệ thuật chào mừng diễn ra sôi nổi với các tiết mục trống hội, múa lân, sư, rồng, biểu diễn võ cổ truyền và những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống công nhân Vùng mỏ.

Một số tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Lễ phát động.

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn nghệ thuật với sự tham gia của 2.000 diễn viên quần chúng, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn. Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp âm hưởng văn hóa truyền thống với nghệ thuật biểu diễn hiện đại, tái hiện những nét đặc trưng của văn hóa Quảng Ninh; tạo không khí phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân.

Thông qua lễ phát động và chuỗi hoạt động hưởng ứng, Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa; tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng dân cư, khuyến khích mỗi người dân, mỗi gia đình tích cực gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp. Đây cũng là dịp củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nghĩa tình và phát triển bền vững.