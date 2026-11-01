Lan tỏa giá trị văn hóa, bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết

Sáng 1/11, gần 10.000 người tham dự Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long). Đây là lần đầu tiên Quảng Ninh tổ chức chương trình với quy mô lớn, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa trên toàn thành phố, hướng tới phát huy bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long).

Rộn ràng đón tuần hội lớn

Ngay từ sáng sớm, Quảng trường 30/10 đã rộn ràng không khí ngày hội. Trong trang phục truyền thống, áo dài và đồng phục của các ngành, đoàn thể, đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tập trung theo đội hình bên bờ Vịnh Hạ Long. Tiếng trống hội, những màn múa lân, sư, rồng cùng chương trình nghệ thuật ca ngợi quê hương, đất nước và truyền thống công nhân Vùng mỏ tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng. Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, vũ đạo với hình ảnh những di sản đặc trưng của Quảng Ninh, góp phần khơi dậy niềm tự hào về quê hương và bản sắc văn hóa địa phương.

Màn múa Lân Sư Rồng Chầu Hạ Long tại lễ phát động.

Tham gia màn đồng diễn dân vũ tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Phượng (khu 8, phường Hà Tu) phấn khởi khi được hòa mình vào hoạt động chung của thành phố. Bà chia sẻ: “Dân vũ đã trở thành hoạt động quen thuộc của chị em phụ nữ tại khu dân cư, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tạo cơ hội giao lưu, gắn kết. Được cùng đông đảo hội viên biểu diễn trong ngày hội lớn của thành phố, chúng tôi rất vui và tự hào. Đây cũng là động lực để chị em tiếp tục duy trì, phát triển phong trào tại địa phương”.

Cùng chung niềm vui ấy, bà Nguyễn Thị Thìn, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Hồng Hà 7, phường Hạ Long, cho biết: Các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì thường xuyên đã góp phần tăng cường sự gắn bó giữa hội viên. Từ hoạt động tại ngày hội, chi hội sẽ tiếp tục vận động chị em tích cực hưởng ứng các phong trào, giữ gìn vệ sinh môi trường, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, chung tay xây dựng khu phố đoàn kết, văn minh.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia lễ phát động.

Không chỉ tạo không gian biểu diễn, giao lưu và thụ hưởng văn hóa, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc còn hướng tới khơi dậy trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng cộng đồng. Đây cũng là cách để những giá trị được hun đúc qua lịch sử Vùng mỏ, đặc biệt là truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong đời sống hôm nay. Việc tổ chức tuần văn hóa lần đầu tiên cho thấy quyết tâm của thành phố trong gắn phát triển văn hóa với củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, đồng thuận, nghĩa tình; trong đó, sự tham gia và mức độ thụ hưởng của người dân là thước đo hiệu quả.

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố, để những giá trị ấy thực sự lan tỏa, trọng tâm cần được đặt vào các hoạt động thường xuyên tại cơ sở. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, duy trì các mô hình tự quản, hoạt động tương thân tương ái, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó là trách nhiệm bảo tồn di sản, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, trao truyền truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” cho thế hệ trẻ. Khi văn hóa được thể hiện qua cách ứng xử, tinh thần sẻ chia và những việc làm cụ thể trong mỗi gia đình, khu dân cư, sức mạnh đại đoàn kết sẽ được bồi đắp bền vững.

Nhảy dân vũ được đông đảo người dân tham gia.

Màn đồng diễn nghệ thuật với sự tham gia của 2.000 người đã tạo điểm nhấn cho chương trình. Sự kết hợp giữa âm hưởng văn hóa truyền thống và những ca khúc về quê hương, đất nước không chỉ tạo nên không khí sôi nổi tại quảng trường mà còn thể hiện tinh thần gắn kết, niềm tự hào và sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân.

Theo kế hoạch, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 gắn với các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, với 19 hoạt động cấp thành phố và 54 hoạt động tại các xã, phường, đặc khu. Các chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa, thể thao, giới thiệu di sản và quảng bá sản phẩm đặc trưng sẽ được tổ chức phù hợp với điều kiện từng địa phương, tạo không gian để người dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động không chỉ là quy mô tổ chức mà còn ở yêu cầu hướng mạnh về cơ sở, phát huy bản sắc riêng của từng địa phương và vai trò chủ thể của nhân dân. Từ một chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại trung tâm thành phố đến những hoạt động văn hóa, thể thao, việc làm thiết thực trong từng khu dân cư, tinh thần đại đoàn kết được cụ thể hóa bằng sự tham gia, sẻ chia và trách nhiệm của mỗi người. Qua đó, ngày hội không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn góp phần vun đắp nền nếp văn hóa, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, nghĩa tình.

Đưa văn hóa và tinh thần đoàn kết vào đời sống

Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

Quảng Ninh là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, với 43 thành phần dân tộc cùng sinh sống, tạo nên sự đa dạng trong bản sắc văn hóa và đời sống cộng đồng. Toàn thành phố hiện có 641 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và 362 di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó, Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà và Quần thể di tích, danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là những di sản thế giới được UNESCO ghi danh, đã khẳng định về những giá trị riêng có, từ cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ đến chiều sâu văn hóa tinh thần Thiền phái Trúc Lâm, nâng cao hình ảnh và vị thế của thành phố cũng như Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Cùng với văn hóa biển đảo, văn hóa các dân tộc và văn hóa công nhân Vùng mỏ, những di sản này góp phần tạo nên bản sắc riêng của Quảng Ninh, được các thế hệ người dân gìn giữ, phát huy trong đời sống. Đặc biệt, tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm" đã trở thành nét đẹp tiêu biểu của con người Vùng mỏ, thể hiện qua ý thức trách nhiệm, sự gắn bó và đồng lòng trong lao động, cuộc sống.

Du khách đón bình minh trên đỉnh chùa Đồng, Yên Tử.

Nhận thức rõ vai trò của văn hóa đối với phát triển bền vững, ngay từ sớm, Quảng Ninh đã quan tâm xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nâng cao đời sống tinh thần nhân dân. Quảng Ninh quan tâm đầu tư thiết chế văn hóa, với 624 nhà văn hóa - khu thể thao thôn, khu, phát huy vai trò phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Đây là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội họp và triển khai các phong trào tại địa phương.

Những chương trình biểu diễn quy mô lớn, các chuỗi concert được tổ chức chuyên nghiệp, hiện đại nhưng vẫn giữ vững giá trị truyền thống và chiều sâu văn hóa Vùng mỏ. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, lan tỏa thành tựu phát triển và hệ giá trị con người Quảng Ninh với các phẩm chất đặc trưng: Kỷ luật - Đồng tâm – Trí tuệ - Hào sảng – Nhân văn.

Văn hóa trở thành chất liệu, cảm hứng cho các ngành công nghiệp sáng tạo của thành phố phát triển.

Sức sống bền bỉ của văn hóa còn được thể hiện qua việc các giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và phát huy trong đời sống cộng đồng. Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc được tổ chức hằng năm là dịp để nhân dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó. Trong không khí vui tươi, đầm ấm của ngày hội kết đoàn, các hoạt động giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, trò chơi dân gian… Những hoạt động ấy không chỉ góp phần bảo tồn những nét đẹp văn hóa của mỗi địa phương, dân tộc mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong gìn giữ bản sắc, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng.

Tinh thần đoàn kết còn được thể hiện qua sự chung sức của người dân trong chỉnh trang đường làng, ngõ phố, bảo vệ môi trường, chăm lo các gia đình khó khăn và gìn giữ những phong tục tốt đẹp. Tại những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giới thiệu phong tục truyền thống góp phần gìn giữ bản sắc, tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa các dân tộc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh tổ chức Liên hoan Tiếng hát khu dân cư năm 2026 cụm số 5 với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh”.

Trong các phong trào tại cơ sở, đoàn viên, thanh niên là lực lượng tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, tình nguyện vì cộng đồng. Việc tìm hiểu, giới thiệu di sản và tham gia các chương trình văn hóa truyền thống cũng giúp thế hệ trẻ nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy những giá trị của quê hương.

Đồng chí Nguyễn Bá Khải, Thành Đoàn Quảng Ninh, chia sẻ: Thông qua chương trình giúp đoàn viên, thanh niên hiểu thêm về những giá trị văn hóa và truyền thống đoàn kết của quê hương. Chúng tôi mong muốn có thêm các hoạt động để người trẻ được trực tiếp tham gia, tìm hiểu và giới thiệu những nét đẹp văn hóa Quảng Ninh. Đây cũng là trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống.

Màn đồng diễn tập thể “Tự hào tuổi trẻ thành phố Quảng Ninh” với sự tham gia của 500 đoàn viên, sinh viên trường Đại học Hạ Long.

Xác định văn hóa là nguồn lực quan trọng cho phát triển, Quảng Ninh đang triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Thành phố đã ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU, tập trung xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm và kinh tế đô thị. Trong đó, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và sáng tạo văn hóa trên cơ sở khai thác lợi thế về di sản, du lịch, dịch vụ và nền tảng công nghệ cao, hướng tới xây dựng trung tâm văn hóa, nghệ thuật cấp vùng, trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực châu Á và thế giới...

Cùng với phát triển các hoạt động văn hóa quy mô lớn, Quảng Ninh tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong vận động nhân dân tham gia các phong trào. Những việc làm thiết thực tại từng gia đình, khu dân cư sẽ góp phần duy trì sự đồng thuận, gắn bó trong cộng đồng, phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" trong xây dựng quê hương.

Buổi học thêu thổ cẩm của CLB Bảo tồn văn hóa dân tộc Dao Thanh Phán, xã Quảng La.

Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Quảng Ninh trong bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nâng cao đời sống tinh thần nhân dân. Thông qua các hoạt động hưởng ứng, vai trò của người dân trong gìn giữ, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa được phát huy, góp phần tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng, bồi đắp niềm tự hào về quê hương và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là nền tảng để Quảng Ninh phát huy sức mạnh văn hóa, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.