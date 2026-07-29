Trao trả 5 công dân Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam cho cơ quan chức năng Trung Quốc

Sáng 29/7, Trạm biên phòng cửa khẩu Bắc Luân 2 - Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái phối hợp cùng Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh, trao trả 5 người Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam về nước.

Trước đó, qua xác minh, các đối tượng này đã vi phạm pháp luật Việt Nam về nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam.

Lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, lập hồ sơ xử lý theo quy định; đồng thời, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã hoàn tất thủ tục trao trả các trường hợp theo đúng quy định.

Việc bàn giao diễn ra an toàn, đúng quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Phòng PA09, Công an tỉnh Quảng Ninh trao trả 5 đối tượng người Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam.

Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh; không tiếp tay, môi giới, chứa chấp hoặc sử dụng lao động nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, mọi hành vi tổ chức, môi giới, giúp sức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép hoặc sử dụng lao động nước ngoài trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.