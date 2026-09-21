Phát hiện vận chuyển 400kg nầm lợn không rõ nguồn gốc

Đồn Biên phòng Quảng Đức (BĐBP TP Quảng Ninh) vừa chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP), phát hiện vụ vận chuyển khoảng 400kg nầm lợn đông lạnh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đối tượng Phùn Mằn Chắn và số nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, lúc 14 giờ 40 phút ngày 21/9, tại Km16+500, Quốc lộ 18B, thuộc bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, tổ công tác phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 14B-048.34 di chuyển theo hướng từ Cửa khẩu Bắc Phong Sinh ra Quốc lộ 18A có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, người điều khiển được xác định là Phùn Mằn Chắn (SN 1976, trú tại xã Hải Ninh, TP Quảng Ninh), đồng thời là chủ phương tiện.

Kiểm tra phương tiện lực lượng BĐBP phát hiện trên xe có 8 bao tải, mỗi bao đựng một thùng xốp chứa khoảng 50kg nầm lợn đông lạnh, tổng khối lượng khoảng 400kg.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Chắn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa.

Tổ công tác đã yêu cầu ông Chắn đưa phương tiện cùng toàn bộ hàng hóa về Đồn Biên phòng Quảng Đức để xử lý theo quy định.