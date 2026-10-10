BTV - N-QX Trg 5, n10/10 Trường THCS-THPT Đường Hoa Cương: Tích cực tuyên truyền pháp luật cho học sinh

Xác định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục toàn diện học sinh, Trường THCS-THPT Đường Hoa Cương, xã Đường Hoa, TP Quảng Ninh, đã triển khai nhiều cách làm thiết thực, phù hợp với lứa tuổi. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Ở lứa tuổi THCS - THPT, học sinh đang từng bước hoàn thiện nhận thức, hình thành cách ứng xử và chuẩn bị những hành trang cần thiết trước khi bước vào cuộc sống. Đây cũng là giai đoạn các em có nhiều mối quan hệ xã hội, thường xuyên tiếp cận với thông tin trên mạng xã hội và tham gia nhiều hoạt động ngoài nhà trường. Vì vậy, trang bị kiến thức pháp luật, giúp các em biết đâu là hành vi đúng, đâu là hành vi vi phạm có ý nghĩa quan trọng.

Trường THCS-THPT Đường Hoa Cương tổ chức tuyên truyền pháp luật cho học sinh.

Từ thực tế đó, Trường THCS-THPT Đường Hoa Cương không chỉ lồng ghép nội dung pháp luật trong các hoạt động giáo dục, mà còn phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức những buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo từng nhóm nội dung cụ thể. Cách làm được nhà trường chú trọng là lựa chọn những vấn đề gần gũi với đời sống, phù hợp với tâm lý, độ tuổi của học sinh để các em dễ tiếp nhận và ghi nhớ.

Đặc biệt, Công an xã Đường Hoa là một trong những lực lượng được nhà trường phối hợp thường xuyên trong công tác tuyên truyền. Thông qua các buổi giáo dục ngoại khóa, cán bộ công an trực tiếp trao đổi với học sinh về những quy định pháp luật có liên quan đến lứa tuổi, đồng thời hướng dẫn các em cách nhận diện, phòng tránh những hành vi có thể dẫn đến vi phạm.

Thượng úy Ngô Đức Thưởng, cán bộ công an xã Đường Hoa, cho biết: Để học sinh nắm bắt được các quy định pháp luật, lực lượng công an lựa chọn nội dung cụ thể, phù hợp với nhận thức và độ tuổi của các em. Việc tuyên truyền không chỉ tập trung phổ biến quy định mà còn giải thích để học sinh hiểu rõ vì sao phải chấp hành, nếu vi phạm sẽ có những hậu quả như thế nào. Qua đó, các em nắm bắt kiến thức chắc chắn và sâu hơn.

Đây cũng là điểm được Trường THCS-THPT Đường Hoa Cương chú trọng trong công tác giáo dục pháp luật. Nhà trường hướng tới việc để học sinh không chỉ “biết luật”, mà còn hiểu được ý nghĩa của việc tuân thủ pháp luật. Từ đó, các em từng bước hình thành ý thức tự giác, biết chịu trách nhiệm với hành vi của mình, đồng thời có khả năng nhắc nhở, hỗ trợ bạn bè cùng thực hiện đúng các quy định.

Thầy giáo Đỗ Văn Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Đường Hoa Cương, cho biết: Cùng với phối hợp lực lượng công an, nhà trường xác định sự đồng hành của gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi thời gian học sinh ở trường chỉ chiếm một phần trong ngày, còn phần lớn thời gian các em sinh hoạt tại gia đình và cộng đồng. Nếu việc giáo dục, quản lý giữa nhà trường và gia đình không thống nhất thì hiệu quả khó đạt được như mong muốn.

Điều đáng chú ý là công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình không đặt mục tiêu quản lý học sinh theo hướng cứng nhắc. Thay vào đó, nhà trường hướng tới việc tạo sự gần gũi, chia sẻ giữa thầy cô, cha mẹ và học sinh. Khi được quan tâm đúng cách, học sinh sẽ cởi mở hơn trong trao đổi những vấn đề mình gặp phải, từ đó giáo viên và phụ huynh có thể kịp thời định hướng, hỗ trợ.

Một tiết học về ATGT của cô trò Trường THCS-THPT Đường Hoa Cương, xã Đường Hoa.

Em Nguyễn Thanh Thuỳ, lớp 11, Trường THCS-THPT Đường Hoa Cương, cho biết: Những nội dung tuyên truyền cụ thể, đã giúp cho chúng em hình thành kỹ năng tự bảo vệ mình, biết cân nhắc trước khi thực hiện một hành vi và hiểu rằng mọi hành động đều gắn với trách nhiệm. Những nội dung pháp luật mà nhà trường tuyên truyền sẽ giúp chúng em tiếp nhận kiến thức đời sống hằng ngày tốt hơn.

Từ những việc làm cụ thể, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trường THCS-THPT Đường Hoa Cương, xã Đường Hoa đang từng bước trở thành một phần thiết thực trong quá trình giáo dục toàn diện học sinh.