Giữ an toàn trên "mạch máu" giao thông đường thủy

Với đặc thù mạng lưới luồng tuyến dày đặc phục vụ cả vận tải hàng hóa lẫn du lịch, giao thông đường thủy được xác định là huyết mạch quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của TP Quảng Ninh. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) đường thủy đã được các ngành chức năng triển khai đồng bộ.

Thống kê từ Cục Hàng hải và Đường thủy (Bộ Xây dựng) cho thấy, hiện mạng lưới đường thủy nội địa của TP Quảng Ninh đã kết nối đồng bộ đến tất cả các khu bến, bến cảng và ra đến tận các đảo, đặc khu. Tỷ lệ hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa ở Quảng Ninh chiếm khoảng 50% tổng lượng hàng hóa thông qua các cảng trên địa bàn. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng khối lượng vận tải hàng hóa trên các tuyến đường thủy đạt mức bình quân 9,02% mỗi năm. Đây là những con số minh chứng cho vai trò không thể thay thế của vận tải thủy trong chuỗi cung ứng logistics toàn thành phố.

Hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa chiếm khoảng 50% tổng lượng hàng hóa qua các cảng ở Quảng Ninh.

Không chỉ vận tải hàng hóa, đường thủy Quảng Ninh còn là hạ tầng cốt lõi phục vụ dịch vụ du lịch. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh đã đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, đạt mức tăng trưởng 9,9% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch 9 tháng ước đạt tới 56.400 tỷ đồng, tăng trưởng ngoạn mục 27,38%. Phần lớn lượng du khách này đều trải nghiệm các tour tham quan, di chuyển trên các tuyến luồng thủy nội địa để chiêm ngưỡng vịnh Hạ Long, Bái Tử Long hay di chuyển ra các đảo.

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra tại những khu vực giao cắt giữa các luồng vận tải hàng hóa và luồng phục vụ khách tham quan trên vịnh.

Sự phát triển mạnh mẽ của cả vận tải hành khách lẫn hàng hóa cũng tạo ra áp lực lớn trong việc đảm bảo dòng chảy giao thông luôn an toàn, thông suốt.

Hiện nay, trên địa bàn Quảng Ninh có 37 tuyến luồng đường thủy nội địa với tổng chiều dài lên tới 838km. Trong đó, Sở Xây dựng thành phố được giao quản lý trực tiếp 21 tuyến luồng địa phương với chiều dài gần 358km. Đặc thù của các tuyến luồng này là mật độ phương tiện lưu thông cực kỳ lớn, cấu trúc luồng tuyến đan xen phức tạp. Nhiều vị trí giao cắt giữa tuyến luồng vận tải hàng hóa nặng với tuyến luồng vận chuyển khách từ bờ ra đảo, cũng như các tuyến tàu du lịch phục vụ khách tham quan vịnh.

Đặc thù mạng lưới đường thủy tại Quảng Ninh có rất nhiều vị trí giao cắt giữa luồng thủy nội địa địa phương với luồng Quốc gia và luồng hàng hải.

Để chủ động phòng ngừa tai nạn, công tác kiểm tra, rà soát hạ tầng được thực hiện liên tục. Riêng trên vùng biển vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long phục vụ đông đảo khách tham quan, Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử thường xuyên phối hợp cùng Sở Xây dựng tổ chức các đợt kiểm tra quy mô đối với hệ thống phao tiêu, báo hiệu luồng thủy nội địa, nhằm đánh giá chính xác điều kiện hạ tầng thực tế.

Sở Xây dựng và Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử phối hợp kiểm tra hệ thống phao tiêu báo hiệu trên luồng vào Công viên Hòn Xếp trên vịnh Hạ Long.

Ông Bùi Quang Duy, cán bộ Ban Bảo trì quản lý quy hoạch xây dựng và đăng kiểm phương tiện thủy (Sở Xây dựng thành phố), chia sẻ: "Do đặc thù luồng tuyến dày đặc và nhiều điểm giao cắt phức tạp, việc chủ động phối hợp kiểm tra thường xuyên có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sở đã chỉ đạo đơn vị quản lý kịp thời sửa chữa, bổ sung ngay các hệ thống phao tiêu, biển báo tại những khu vực giao cắt để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phương tiện lưu thông".

Song song với cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị trực tiếp quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông trên các tuyến luồng cũng được yêu cầu duy trì tốt các biện pháp bảo đảm ATGT.

Bà Phạm Thị Diệp, Tổng Giám đốc Công ty CP Đường thủy Quảng Ninh (đơn vị chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống phao, cột báo hiệu trên 21 tuyến luồng địa phương), cho biết: "Mỗi năm, ngoài tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa lớn 2 đợt, đơn vị còn chỉ đạo các trạm, đội thường xuyên kiểm tra, rà soát hạ tầng ATGT trên các tuyến luồng; kịp thời báo cáo, đề xuất sửa chữa ngay các hạng mục bị hư hại do thiên tai bất thường. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo cho hệ thống phao tiêu, báo hiệu ổn định cả ngày lẫn đêm, dẫn đường cho tàu thuyền qua lại an toàn".

Đơn vị quản lý kiểm tra, bảo dưỡng phao luồng đường thủy nội địa trên vịnh Bái Tử Long.

Bên cạnh giải pháp hạ tầng, việc nâng cao ý thức của người tham gia giao thông thủy được xem là yếu tố cốt lõi. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp và bất thường của thời tiết trong năm 2026, nhiều biện pháp ứng phó, giảm thiểu tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng đã được cơ quan chức năng thành phố triển khai. Các lực lượng chuyên trách, các đơn vị quản lý tuyến luồng luôn được yêu cầu: Không lơ là; tập trung rà soát và xây dựng sẵn sàng các phương án phản ứng nhanh, ứng phó kịp thời với các tình huống cực đoan. Người điều khiển phương tiện khi lưu thông bắt buộc phải theo dõi sát sao tình hình thời tiết, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy. Đặc biệt, thành phố đã đưa vào vận hành Hệ thống cảnh báo giông, lốc, sét trực tuyến trên vịnh, giúp cảnh báo thời tiết cực đoan trước 30 phút cho ngư dân và tàu du lịch.

Nhân viên Công ty CP Đường thủy Quảng Ninh kiểm tra hệ thống đèn báo hiệu trên Vịnh Hạ Long.

Sự đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật vững chắc, sự quyết liệt của cơ quan quản lý và ý thức trách nhiệm của mỗi chủ tàu chính là chìa khóa để Quảng Ninh giữ vững bình yên trên những chặng hải trình. Từ đó, tạo nền tảng vững chắc để kinh tế biển và du lịch vùng di sản tiếp tục cất cánh.