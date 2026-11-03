Vì sao người trẻ ‘nghiện’ concert

Sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng, di chuyển hàng trăm cây số, thậm chí xếp hàng từ sáng sớm chỉ để được đứng gần thần tượng - điều gì khiến concert có sức hút đặc biệt với người trẻ?

Không chỉ là âm nhạc hay cơ hội gặp gỡ nghệ sĩ yêu thích, một đêm concert còn mang đến những trải nghiệm, cảm xúc và sự kết nối mà đôi khi chỉ người trong cuộc mới thực sự thấu hiểu. Nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt, những cảm xúc ấy sẽ còn lại điều gì? Và liệu đam mê có thể trở thành áp lực khi người trẻ sẵn sàng chi tiêu vượt khả năng, chạy theo tâm lý sợ bỏ lỡ?

Cùng GenZ 14 khám phá sức hút phía sau những đêm nhạc và tìm câu trả lời cho ranh giới giữa tận hưởng đam mê với việc tiêu dùng có trách nhiệm.