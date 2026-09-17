Tạo nền tảng phát triển từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ then chốt trong nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng, thành phố Quảng Ninh đang tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng sát yêu cầu thực tiễn, đáp ứng nhu cầu phát triển. Qua đó, tạo nguồn nhân lực đủ năng lực, chất lượng để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Trường Đại học Hạ Long trao bằng tốt nghiệp cho 42 học viên trình độ thạc sĩ thuộc các ngành Ngôn ngữ Anh, Khoa học máy tính và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, niên khóa 2022-2026.

Sau khi chính thức trở thành thành phố từ ngày 1/9/2026, không gian phát triển của Quảng Ninh được mở rộng, đồng thời yêu cầu về nguồn nhân lực cũng thay đổi rõ nét. Thành phố Quảng Ninh hướng tới xây dựng mô hình đô thị hiện đại, thông minh, xanh, có năng lực cạnh tranh cao; trong đó khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là những động lực quan trọng.

Để thực hiện, một trong những định hướng xuyên suốt của Quảng Ninh là phát triển nguồn nhân lực theo hướng vừa nâng chất lượng lao động hiện có, vừa chủ động thu hút nhân lực chất lượng cao, nhân tài cho những lĩnh vực thành phố đang cần. Đặc biệt, nhiều chính sách đã được ban hành, góp phần tạo tiền đề hiệu quả để thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc trong các ngành, lĩnh vực.

Nổi bật như Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại một số đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025; Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND ngày 17/7/2025 của HĐND tỉnh quy định về chính sách thu hút, hỗ trợ nhân lực về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị thuộc tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2025-2030…

Tại Trường Đại học Hạ Long, để tạo nguồn nhân lực tại chỗ, nhà trường xác định đào tạo phải gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Trong niên khóa 2022-2026, Trường Đại học Hạ Long không ngừng đổi mới chương trình đào tạo theo hướng gắn với thực tiễn và nhu cầu của thị trường lao động. Theo kết quả xét tốt nghiệp năm 2026, nhà trường công nhận tốt nghiệp cho 1.014 học sinh, sinh viên ở các hệ đào tạo. Trong đó, 88,8% đạt loại Khá trở lên; riêng tỷ lệ đạt loại Giỏi và Xuất sắc chiếm 23,1%.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên nhà trường tổ chức trao bằng cho 42 học viên trình độ thạc sĩ thuộc các ngành Ngôn ngữ Anh, Khoa học máy tính, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình mở rộng quy mô, nâng cao năng lực đào tạo sau đại học của nhà trường, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

Các học viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2026.

TS Nguyễn Đức Tiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long cho biết: Nhà trường xác định phương châm “lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, giảng viên là động lực”. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục chú trọng phát triển đội ngũ, mở mới các ngành đào tạo phù hợp định hướng phát triển của tỉnh như: Công nghiệp bán dẫn, logistics, trí tuệ nhân tạo, kinh tế quốc tế, ngoại thương, du lịch, dịch vụ… Đồng thời, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Qua đó, góp phần nâng chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố mới.

Năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo của Quảng Ninh đạt 87,8%. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đào tạo thêm khoảng 4.200 lao động và tạo thêm hơn 14.000 việc làm.

Trên đà phát triển mới, thành phố Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 12%/năm giai đoạn 2026-2030, kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP. Để đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn, thành phố Quảng Ninh định hướng tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng tỷ lệ lao động có kỹ năng nghề và trình độ chuyên môn; hoàn thiện hệ thống đào tạo gắn với thị trường lao động. Xa hơn, sau năm 2030, mục tiêu là hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao có khả năng làm việc ở trình độ khu vực và quốc tế, nhất là trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ngành kinh tế mũi nhọn. Qua đó, từng bước tạo dựng đội ngũ nhân lực có trình độ, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của thành phố Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.