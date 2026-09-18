Dành những điều tốt đẹp nhất cho học sinh

Trên cơ sở cân đối nguồn lực, thành phố Quảng Ninh chủ động xây dựng và ban hành nhiều chính sách giáo dục đặc thù, hướng tới bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Học sinh Trường Tiểu học Hồng Gai (phường Hồng Gai) đến trường bằng xe buýt điện.

Cùng với việc quan tâm nâng cao chất lượng dạy và học, thời gian qua, Quảng Ninh cũng chú trọng đến những nhu cầu thiết yếu của học sinh. Việc tổ chức đưa đón học sinh miễn phí bằng xe buýt điện vì thế đã được thực hiện ngay từ đầu năm học mới.

Giai đoạn đầu, khoảng 50 xe loại 30 chỗ vận hành trên 6 tuyến, phục vụ khoảng 2.000 học sinh các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Những học sinh này khi sử dụng dịch vụ đưa đón đến trường bằng xe buýt được hỗ trợ 100% giá vé.

Những chuyến xe điện miễn phí do VinBus vận hành, đưa học sinh đến trường đúng giờ, an toàn đã góp phần giảm áp lực đưa đón cho phụ huynh, hạn chế phương tiện cá nhân vào giờ cao điểm, giảm nguy cơ mất an toàn giao thông. Quan trọng hơn, với nhiều gia đình học sinh, có xe buýt miễn phí là có thêm một lựa chọn thuận tiện để mỗi ngày đến trường trở nên nhẹ nhàng và chủ động hơn.

Chị Phạm Thị Nga, khu Hồng Hải 2, phường Hạ Long, có con đang học tại Trường TH-THCS-THPT Văn Lang. Trước đây, gia đình chị phải sắp xếp công việc để đưa đón con đi học. Từ khi có xe buýt điện miễn phí, mỗi ngày chị chỉ cần đưa con ra điểm đón ở gần Trường THPT Chuyên Hạ Long, cách nhà khoảng 100m.

Chị Nga chia sẻ: Từ khi có xe buýt điện đưa đón, gia đình tôi yên tâm hơn rất nhiều. Tôi thấy đây là một mô hình rất thiết thực, nhất là với những gia đình có con học ở xa nhà.

Để dành những điều tốt đẹp nhất cho học sinh, Quảng Ninh còn chăm lo từ những điều thiết thực trong mỗi ngày đến trường, như: Uống sữa miễn phí, trang bị sách giáo khoa miễn phí, lắp điều hòa tại các phòng học…. Với chính sách sữa học đường, năm 2026, thành phố hỗ trợ trên 197.000 lượt trẻ em, học sinh tại cả cơ sở công lập và tư thục, tổng kinh phí trên 290,1 tỷ đồng.

Đây là chính sách có phạm vi bao phủ rộng, đầu tư cho giáo dục bắt đầu từ những nền tảng căn bản nhất của phát triển con người, trong đó dinh dưỡng, sức khỏe, thể chất và tầm vóc của trẻ em là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực lâu dài.

Đối với việc cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên nhằm sớm cụ thể hóa nhiệm vụ “phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh” tại Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo ước tính, kinh phí thực hiện khoảng 147 tỷ đồng cho trên 290.000 học sinh, học viên.

Các bé Trường Mầm non Đồn Đạc (xã Ba Chẽ) chuẩn bị uống sữa học đường.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, năm 2026, thành phố dành gần 29 tỷ đồng từ ngân sách để mua sắm, lắp đặt điều hòa tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. Việc triển khai được thực hiện đồng thời tại nhiều địa bàn. Trong đó, các trường THPT có số lượng học sinh lớn và còn thiếu thiết bị được ưu tiên bổ sung.

Cô giáo Vũ Thị Phượng, Hiệu trưởng Trường THPT Hòn Gai, cho biết: Được sự quan tâm của ngành, năm học 2026-2027, nhà trường sẽ được bổ sung 30 chiếc điều hòa tại các phòng học. Với những ngày thời tiết nắng nóng, phòng học đảm bảo nhiệt độ phù hợp sẽ giúp các em thoải mái, tập trung hơn trong giờ học, giáo viên cũng thuận lợi hơn khi tổ chức các hoạt động dạy học.

Sự chăm lo cho học sinh tại Quảng Ninh đang được bắt đầu từ những điều gần gũi nhất. Gia đình bớt đi một khoản chi cho sách giáo khoa. Học sinh có thêm điều kiện học tập dễ chịu hơn, được quan tâm đầy đủ hơn về dinh dưỡng. Nhiều phụ huynh không còn phải tất tả đưa đón con giữa những giờ cao điểm.

Những việc tưởng chừng nhỏ bé ấy lại đang tạo nên những thay đổi rất cụ thể trong cuộc sống mỗi ngày. Bởi chất lượng của ngành giáo dục không chỉ được đo bằng những thành tích hay những con số, mà còn có thể cảm nhận được từ sự yên tâm của mỗi gia đình, niềm vui của mỗi học sinh và những điều kiện tốt hơn để các em học tập, trưởng thành.