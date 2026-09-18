Nghĩa cử đẹp viết tiếp một cuộc đời

Trong những năm gần đây, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của hiến tạng đã lan toả ngày càng sâu rộng trong cộng đồng. Nhiều hành trình sự sống đã được nối dài từ đó. Tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh, ngay trong tối 17/9, thêm một cuộc đời đã được ở lại và bước sang trang mới. Đặc biệt hơn, món quà "vô giá" ấy lại được trao cho một bệnh nhân suy thận mạn trong đúng ngày sinh nhật.

Giây phút tri ân nghĩa cử cao đẹp của các bác sĩ dành cho người hiến tạng.

Sốc đa chấn thương, rơi vào tình trạng chết não sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng, song người đàn ông 45 tuổi, sinh sống trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đã để lại cho cuộc đời món quà sự sống vô giá. Một quả thận của anh đã được trao tặng lại cho một thanh niên 35 tuổi, trú tại phường Quảng Yên, suy thận mạn phải lọc máu chu kỳ liên tục 3 lần/tuần trong suốt 2 năm nay.

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh đã tiến hành ghép ngay cho người bệnh. Theo đánh giá của các y bác sĩ, ca ghép cơ bản thành công.

Càng ý nghĩa hơn khi món quà sự sống vô giá ấy lại được trao cho người bệnh ngay trong ngày sinh nhật.

Trong sự xúc động tột cùng, vợ của người bệnh chia sẻ: “Gia đình chúng tôi xin bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng và gia đình anh ấy. Nghĩa cử ấy đã giúp chồng tôi có cơ hội được ghép thận. Đối với chúng tôi đây thực sự là phép màu. Hôm nay là ngày sinh của chồng tôi, và cũng là ngày mà anh được sinh ra lần nữa”.

Ekip phẫu thuật triển khai nhiệm vụ.

Được biết, từ năm 2024 đến nay, tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh đã có 3 trường hợp hiến tạng sau khi chết não, nâng tổng số ca hiến ngay tại Quảng Ninh lên 6 ca. Hàng chục bệnh nhân đã có cơ hội sống, được cải thiện cuộc sống nhờ những món quà vô giá này.

Đặc biệt, kể từ khi hai đơn vị y tế của Quảng Ninh là Bệnh viện Đa khoa thành phố và Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí triển khai ghép thận, nhiều bệnh nhân suy thận trên địa bàn đã được ghép ngay tại địa phương. Các bệnh nhân đều đã bình phục, trở lại sinh hoạt, học tập, lao động và cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng.

Về mặt chuyên môn, sau từng lần ghép, các y bác sĩ đang ngày càng tự tin làm chủ kỹ thuật. Đây cũng là cơ sở để các bệnh viện tiếp tục phát triển chuyên sâu lĩnh vực ghép tạng trong tương lai.

Các y, bác sĩ tiến hành xử lý thận trước khi ghép cho bệnh nhân.

Một cuộc đời có thể khép lại, nhưng khi những món quà sự sống được trao đi, đó cũng là cơ hội cho nhiều hành trình sống khác được tiếp tục kéo dài. Điều này không chỉ cho thấy sự thay đổi tích cực của cộng đồng về nghĩa cử cao đẹp hiến tạng, mà cũng là kết quả của quá trình vận động hiến mô tạng tâm huyết của các cơ sở y tế, với mong muốn để ngày càng có thêm nhiều người bệnh hiểm nghèo có cơ hội được ở lại với cuộc đời.

Bác sĩ CKII Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh, chia sẻ: “Mỗi một trường hợp hiến tạng thành công không chỉ mang lại cơ hội sống cho người bệnh, mà còn là niềm vui của người thầy thuốc. Chúng tôi mong muốn thông qua những trường hợp cụ thể như thế này, thông điệp về hiến mô, tạng sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng. Thêm một lá đơn đăng ký hiến tạng là thêm những cơ hội sống cho nhiều người bệnh đang chờ đợi”.