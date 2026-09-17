Quảng Ninh tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định, lâu dài và hiệu quả

Chiều 17/9, UBND thành phố tổ chức hội nghị làm việc với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng năm 2026. Đây là cuộc gặp mặt, đối thoại thứ 10 từ đầu năm và là lần đầu tiên chính quyền thành phố Quảng Ninh đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp kể từ khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố. Hội nghị tiếp tục khẳng định tinh thần đồng hành, lắng nghe, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng hơn 300 đại biểu đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động, đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong và ngoài thành phố.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự kiến 9 tháng năm 2026, tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh tiếp tục duy trì trên 2 con số. Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 15/9 đạt 73.866 tỷ đồng, vượt trên 2.000 tỷ đồng so với kịch bản thu 9 tháng. Thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt gần 183.000 tỷ đồng, thu hút FDI trên 1,1 tỷ USD. An sinh xã hội được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, y tế, lao động, việc làm tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Để đạt những kết quả tích cực đó có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có trên 13.700 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 2.700 doanh nghiệp thành lập mới. Tổng thu ngân sách từ khu vực kinh tế tư nhân chiếm 60,8% tổng thu ngân sách nhà nước. Tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân chiếm 70,6% tổng lực lượng lao động xã hội. Nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực mới, có hàm lượng công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, kinh tế xanh, kinh tế số và các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân 9 tháng đầu năm 2026.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, từ đầu năm 2026 đến nay, Quảng Ninh đã tổ chức 10 hội nghị chuyên đề gặp gỡ, làm việc với cộng đồng doanh nghiệp theo từng ngành, lĩnh vực; đã giải quyết hơn 200 kiến nghị, các kiến nghị còn lại đều được phân công rõ cơ quan chủ trì, thời hạn xử lý và thường xuyên theo dõi, đôn đốc.

Trên quan điểm thẳng thắn cùng tinh thần xây dựng, tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp và các sở, ngành, địa phương đã tập trung trao đổi các giải pháp để thúc đẩy các mô hình tăng trưởng và động lực phát triển mới; phát triển hạ tầng chiến lược; phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ gắn với khai thác bền vững giá trị di sản; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực; cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố, ghi nhận những đóng góp quan trọng, toàn diện của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh việc thành lập thành phố Quảng Ninh là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian, động lực và yêu cầu phát triển mới. Đây là cơ hội thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới của thành phố.

Đồng chí đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường; nâng cao năng lực quản trị, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh; chủ động đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tăng cường liên kết, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. UBND thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe, chia sẻ và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để doanh nghiệp phát triển ổn định, lâu dài và hiệu quả.

﻿ Hơn 300 đại biểu đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động, đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong và ngoài thành phố đến tham dự hội nghị.

Đại diện nhiều doanh nghiệp đã nêu các ý kiến, kiến nghị về cơ chế chính sách, quan tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc tinh thần ”không né tránh, không đùn đẩy”, không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; việc gì đã rõ thì phải giải quyết ngay, việc gì chưa rõ thì phải chủ động hướng dẫn, việc gì vượt thẩm quyền thì phải kịp thời báo cáo. Tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần phục vụ doanh nghiệp, xác định doanh nghiệp là đối tác đồng hành trong quá trình phát triển thành phố; cán bộ, công chức chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ.

Đồng thời, tập trung xử lý dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp; các phòng, ban, đơn vị, địa phương phải khẩn trương rà soát, giải quyết theo thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, không để kiến nghị của doanh nghiệp kéo dài, lặp lại qua nhiều cuộc đối thoại.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh không cần thiết; nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng, thuế, logistics; khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời công khai, minh bạch quy trình, thời gian giải quyết; tăng cường ứng dụng công nghệ số, hạn chế phát sinh chi phí, thời gian không cần thiết cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo phường An Sinh báo cáo, làm rõ thêm một số nội dung liên quan quán triệt, triển khai chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và vừa vào các cụm công nghiệp.

Nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững, thành phố tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, vốn, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược, cảng biển, logistics, khu công nghiệp, đô thị thông minh, thu hút các dự án công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường.

Cùng với đó, tiếp tục duy trì các cuộc gặp mặt, đối thoại định kỳ, chuyên đề đảm bảo đi vào thực chất; lấy kết quả giải quyết công việc làm thước đo phục vụ; tăng cường cung cấp thông tin về quy hoạch, cơ chế, chính sách để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí đề nghị: Cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường liên kết và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch và định hướng phát triển thành phố...