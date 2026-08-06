Xe tải tông sập cầu sắt bắc qua thượng nguồn sông Bé

Rạng sáng 6/8, một xe tải cẩu bất ngờ gặp sự cố, lao vào cầu Đắk Lung, đoạn qua phường Phước Long, thành phố Đồng Nai, khiến cầu bị sập, may mắn không có thiệt hại nặng về người.

Xe tải tông sập cầu sắt bắc qua thượng nguồn sông Bé đoạn qua phường Phước Long, thành phố Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, xe ô-tô tải cẩu biển số 61CD-000.25 do Nguyễn Cao Tân điều khiển, chở theo Trần Ngọc Quỳnh (thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) lưu thông theo hướng từ phường Phước Long đến Nhà máy Thủy điện Thác Mơ.

Xe tải lật nghiêng trên cầu Đắk Lung ngày 6/8.

Khi đến gần cầu Đắk Lung, xe bất ngờ gặp sự cố nên tông mạnh vào cầu. Vụ va chạm khiến cầu Đắk Lung bị sập, xe tải cẩu lật nghiêng nằm vắt vẻo trên cầu sắt.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến cầu Đắk Lung bị hư hỏng nghiêm trọng.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai cùng các lực lượng địa phương nhanh chóng đến hiện trường bảo vệ, tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc và đánh giá mức độ thiệt hại để có phương án xử lý.