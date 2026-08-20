Xe tải cẩu tông liên tiếp hai xe máy trên Quốc lộ 13 khiến 3 người thương vong

Đến 9 giờ 30 ngày 20-8, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân ô tô tải tông 2 xe máy làm 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, tài xế Trịnh Đăng Công (30 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển xe tải cẩu mang BS: 51M-396.60 chở cọc bê tông, chạy trên quốc lộ 13, theo hướng ngã tư Hòa Lân đi Thủ Dầu Một.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến điểm giao với đường Hồ Văn Mên (đoạn cầu vượt Vành đai 3, phường Thuận Giao), phương tiện bất ngờ tông trúng một số xe máy đang chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn làm anh L.V.H (36 tuổi, quê Lâm Đồng) đi xe máy BS: 86B8-506.66 tử vong tại chỗ. Một đôi nam nữ đi trên xe máy BS: 50AF-733.70 bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TPHCM), Công an phường Thuận Giao điều tiết giao thông, phối hợp cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tai nạn.