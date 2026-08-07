Xe khách lao xuống hố sâu, 18 hành khách may mắn thoát nạn

Vào khoảng 6 giờ sáng 7/8, tại Km678+400 tuyến đường tránh lũ BOT, đoạn qua địa phận xã Ninh Châu đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng khi lao xuống hố sâu - Ảnh: Phan Khiêm

Vào thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 29E-379.65 lưu thông theo hướng Bắc-Nam, khi đến Km678+400 thì bất ngờ gặp sự cố, lao xuống hố sâu bên lề đường. Thời điểm gặp nạn, trên xe chở 18 hành khách cùng nhiều loại trái cây. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Sau sự cố, phương tiện bị hư hỏng nặng, phần đầu xe quay ngược lại với hướng di chuyển.

Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định là do thời tiết mưa, mặt đường trơn trượt dẫn đến việc phương tiện mất lái, tự gây tai nạn.

Lực lượng chức năng điều động phương tiện cứu hộ xe khách gặp tai nạn - Ảnh: Phan Khiêm

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, phía nhà xe đã đưa các hành khách đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, theo dõi sức khỏe; đồng thời bố trí xe hỗ trợ những người không bị thương tiếp tục hành trình.

Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được người điều khiển phương tiện để điều tra, làm rõ vụ việc.