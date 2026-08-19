Xe 19 chỗ 'nhồi' 67 khách, tài xế và nhà xe đối mặt mức phạt hơn 124 triệu đồng

Xe khách 19 chỗ bị phát hiện chở 67 người trên Quốc lộ 32, vượt 48 người so với quy định, tài xế và doanh nghiệp dự kiến bị phạt tổng cộng 124,5 triệu đồng.

Khoảng 12h15 ngày 16/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km 123+300 Quốc lộ 32, thuộc địa bàn xã Tân Sơn, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện ô tô khách biển số 99F-006.50 có dấu hiệu vi phạm nên dừng xe kiểm tra.

Xe thuộc nhà xe Đại Thu, Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Đại Thu. Tài xế xe khách được xác định là L.V.T. (SN 1992, trú tại xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai).

Lực lượng chức năng kiểm tra xe khách biển số 99F-006.50. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Lực lượng CSGT ghi nhận trên xe có 67 người, trong khi phương tiện chỉ được phép chở 19 người. Như vậy, xe chở quá 48 người so với số lượng được phép.

Ngoài lỗi chở quá số người quy định, tổ công tác xác định phương tiện vận chuyển hành khách theo tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển theo quy định.

Với các hành vi vi phạm trên, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính. Theo Công an tỉnh Phú Thọ, tài xế L.V.T. dự kiến bị phạt 25,5 triệu đồng, Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Đại Thu dự kiến bị phạt 99 triệu đồng.

Tổng mức phạt dự kiến đối với tài xế và doanh nghiệp là 124,5 triệu đồng.

Để bảo đảm hành khách tiếp tục hành trình, tổ công tác yêu cầu nhà xe bố trí thêm 2 xe khách của công ty để chuyển khách sang phương tiện khác, bảo đảm việc vận chuyển đúng quy định.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải và tài xế chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, tuyệt đối không chở quá số người được phép.