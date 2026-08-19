Khởi tố 6 đối tượng chạy xe 'bốc đầu', lạng lách tại cánh đồng điện gió

Tụ tập điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, chạy dàn hàng ngang và bốc đầu tại khu vực điện gió Ia Pết, 6 đối tượng ở Gia Lai vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Những người bị khởi tố gồm: Pyưh (SN 2008), Pyên (SN 2007), Brưi (SN 2004) cùng ngụ xã Kdang; Kpă Y Kiên Kiên (SN 2006), Siu Thách (SN 2009), ngụ xã Bờ Ngoong và Byên (SN 1990), ngụ xã Ia Băng.

Cơ quan Công an làm việc với nhóm điều khiển xe máy vi phạm tại cánh đồng điện gió Ia Pết. Ảnh CA Gia Lai

Trước đó, tại khu vực cánh đồng điện gió Ia Pết, xã Ia Băng, một nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, hò hét, rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, chạy dàn hàng ngang và bốc đầu xe.

Ngay sau vụ việc, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an các xã Kdang, Ia Băng, Đak Đoa, Kon Gang và Bờ Ngoong tiến hành xác minh, truy tìm những người liên quan.

Qua đó, lực lượng chức năng lập biên bản xử lý hành chính 30 trường hợp, với tổng số tiền phạt hơn 111 triệu đồng; tạm giữ 12 xe mô tô, 4 giấy phép lái xe và 9 giấy đăng ký xe. Trong số này có 4 trường hợp bị phạt cảnh cáo, một trường hợp bị tịch thu phương tiện.

Đáng chú ý, một trường hợp chủ xe bị phạt 9 triệu đồng vì để người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông.

Trước đây, cánh đồng điện gió, các thanh thiếu niên điều khiển xe máy càn quấy. Ảnh CA Gia Lai.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chạy dàn hàng ngang, điều khiển xe bằng một bánh và tự ý thay đổi hình dáng phương tiện.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.