Xe ô tô cháy rụi khi đang lưu thông trên đèo Bảo Lộc, 4 người thoát nạn

Khoảng 1 giờ 13 phút ngày 23-8, trên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi xe ô tô du lịch.

Thông tin ban đầu, xe ô tô mang biển kiểm soát 51H-786xx do anh D.TN. (26 tuổi, ngụ xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển lưu thông hướng từ TPHCM đi Đà Lạt. Khi qua đèo Bảo Lộc (thuộc địa bàn xã Đạ Huoai 2, Lâm Đồng), chiếc xe bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy xe trên đèo Bảo Lộc rạng sáng 23-8

Ngay sau khi phát hiện, tài xế đã tấp vào lề đường, cùng 3 người khác trong xe nhanh chóng rời khỏi an toàn.

Xe ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ cháy

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường dập lửa. Vụ cháy đã thiêu rụi xe ô tô.