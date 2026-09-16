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Ô tô trôi xuống đồi thông ở đầu đèo Prenn, không có thương vong

Báo Quảng Ninh trên

Khoảng 10 giờ ngày 15/9, một ô tô con 4 chỗ bất ngờ trôi xuống khu vực đồi thông gần tuyến đường bê tông trên đường Đống Đa, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

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Chiếc xe bất ngờ bị trượt xuống nằm cheo leo trên đồi thông, trên đèo Prenn

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, bà T.H.T., thường trú tại TP Hà Nội, thời điểm trên điều khiển ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 70A-689.XX di chuyển lên khu vực quán cà phê Phong Miên.

Khi đến đoạn đường bê tông gần quán cà phê, chiếc xe bất ngờ bị trôi xuống khu vực đồi thông có độ dốc cao, cách mặt đường khoảng 10 m. Phương tiện sau đó mắc kẹt vào một cây thông và dừng lại.

Khu vực chiếc xe trôi xuống là triền đồi ngay sát đèo Prenn, địa hình có độ dốc lớn. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Chiếc ô tô bị hư hỏng nhẹ.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

baolamdong.vn
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#Ô tô #tai nạn #đèo prenn

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