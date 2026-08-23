Xe tải vượt đường ray tông hỏng cần chắn, tài xế bị phạt 41,5 triệu đồng

Tài xế xe tải vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng, cần chắn đang hạ, làm hư hỏng thiết bị cảnh báo đường sắt ở Huế và bị phạt 41,5 triệu đồng.

Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) vừa xác minh, xử lý trường hợp tài xế xe tải vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng, cần chắn đang hạ.

Trước đó, tại Km 713+630, khu gian Hương Thủy - Truồi, tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc xã Lộc An, TP Huế, tài xế N.V.M. (trú tại TP Đà Nẵng) lái xe tải biển số 43H-281.xx chạy trên đường liên thôn xã Lộc An (TP Huế)

Khi đến đường ngang, tài xế không chấp hành tín hiệu đường sắt, điều khiển xe vượt qua khi đèn đỏ đã bật sáng, cần chắn đang hạ, làm gãy chốt an toàn cần chắn và 2 đèn cần chắn.

Camera ghi lại cảnh xe tải liều lĩnh vượt đường ngang làm hư hỏng thiết bị cảnh báo đường sắt.

Sau khi trích xuất dữ liệu camera, lực lượng CSGT mời tài xế và chủ phương tiện đến làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ quy định, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt về 2 hành vi gồm vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng và điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ làm hỏng cần chắn tại đường ngang.

Tổng mức phạt với 2 hành vi là 41,5 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 tháng. Đối với thiệt hại tài sản, tài xế chủ động bồi thường 1,4 triệu đồng.

Trạm CSGT Phú Lộc cho biết, thời gian qua, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi qua đường ngang.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ tín hiệu đèn, rào chắn tại các điểm giao cắt đường sắt, quan sát kỹ trước khi đi qua và không cố tình vượt qua khi tàu đang đến gần.