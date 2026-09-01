Xử lý hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ 2/9

Từ 15 giờ ngày 30/8 đến 15 giờ ngày 31/8, toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết, 24 người bị thương, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí.

Công an thành phố Hà Nội xử lý vi phạm giao thông trong dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Theo Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, ngày 31/8, ngày thứ ba của , lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Toàn quốc phát hiện 18.738 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.961 trường hợp. Trong đó, qua hệ thống giám sát phát hiện 1.568 trường hợp, lập biên bản 111 trường hợp; qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện 2.134 trường hợp, lập biên bản 183 trường hợp.

Qua tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường bộ, Công an các địa phương phát hiện 14.836 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.467 trường hợp; tạm giữ 87 ô tô, 2.749 mô tô và 262 phương tiện khác; tước 331 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 1.684 trường hợp.

Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn có 2.513 trường hợp. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện 3.240 trường hợp vi phạm tốc độ; 77 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 25 trường hợp quá khổ giới hạn; 135 trường hợp chở quá số người quy định; 10 trường hợp đón, trả khách không đúng nơi quy định; 148 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện; 01 trường hợp vi phạm liên quan thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và 04 trường hợp vi phạm ma túy.

Trên các tuyến cao tốc do Cục Cảnh sát giao thông phụ trách, các đơn vị kiểm soát 1.734 phương tiện, phát hiện, lập biên bản 107 trường hợp. Trong đó, xử lý 1 trường hợp không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cao tốc, phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, đường thủy phát hiện, lập biên bản xử lý 132 trường hợp vi phạm. Đường sắt: phát hiện, lập biên bản xử lý 63 trường hợp vi phạm.

Bước đầu có ý giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, qua 5 ngày thực hiện tuyên truyền, xử lý lái xe không giữ khoảng cách an toàn trên một số tuyến đường cao tốc, đa phần lái xe tham gia giao thông trên tuyến bước đầu đã có ý thức giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước.

Cục Cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng theo dõi toàn bộ clip hình ảnh các phương tiện không giữ khoảng cách an toàn và chỉ xử lý một số trường hợp lái xe cố ý không giữ khoảng cách, bám sát đuôi xe liền trước (chủ yếu là xe kinh doanh vận tải).

Việc xử lý xe không giữ được thực hiện tại những đoạn đường đủ điều kiện (có biển báo và vạch kẻ đường về khoảng cách).

Đồng thời lấy tuyên truyền, giáo dục ý thức của người lái xe phải tuân thủ quy định về tốc độ và khoảng cách trên đường là chính. Để mỗi lái xe coi đó là phản xạ có điều kiện, là thói quen khi đi đường.

Cục Cảnh sát giao thông thực hiện việc ghi hình về hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước tại các đoạn đường được bố trí biển báo hiệu và vạch kẻ đường đúng quy định. Những hình ảnh này sẽ được thực hiện trong giáo dục cá biệt và giáo dục chung nhằm nâng cao ý thức người lái xe. Đối với những trường hợp đã nhiều lần nhắc nhở, giáo dục hoặc đã nắm được quy định nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi vi phạm (chủ yếu là xe kinh doanh vận tải) thì mới xử lý.

Từ 15 giờ ngày 30/8 đến 15 giờ ngày 31/8, toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết, 24 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 7 vụ (-14,89%), giảm 4 người chết (-15,38%) và giảm 5 người bị thương (-17,24%).