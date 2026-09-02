Xử lý lái xe chở 10 hành khách vi phạm nồng độ cồn

Sáng 2-9, Trạm CSGT Thăng Bình, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện, xử lý một tài xế xe khách 16 chỗ vi phạm nồng độ cồn khi đang chở 10 hành khách lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1.

Khoảng 8h40 cùng ngày, tại Km966+700 Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn Thăng Bình, Tổ công tác do Đại úy Nguyễn Văn Định làm Tổ trưởng, cùng Thiếu tá Nguyễn Đức Công và Thượng úy Nguyễn Văn Quang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện ô tô khách 16 chỗ Ford Transit, màu bạc, biển kiểm soát 76B… lưu thông theo hướng Nam - Bắc trên tuyến vận tải cố định Quảng Ngãi - Đà Nẵng. Phương tiện có phù hiệu do HTX VTTN cấp.

Người điều khiển xe được xác định là ông N.T.C (SN 1978, trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi). Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của ông C. ở mức 0,022 mg/l khí thở. Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 10 hành khách.

Lực lượng CSGT Thăng Bình kiểm tra nồng độ cồn với tài xế

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và giấy tờ liên quan theo quy định.

Trước đó, tối 1-9, Trạm CSGT Thăng Bình đã huy động tối đa lực lượng, đồng loạt triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến và địa bàn được phân công. Chỉ trong một đêm, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý 17 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Việc tăng cường kiểm soát được triển khai trong dịp Quốc khánh 2-9, thời điểm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, các hoạt động gặp mặt, liên hoan, giao lưu, vui chơi diễn ra nhiều. Qua đó góp phần chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, nhất là những vụ việc có nguyên nhân từ việc sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện.

Theo Trạm CSGT Thăng Bình, đối với người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải, việc chấp hành quy định về nồng độ cồn càng có ý nghĩa đặc biệt, bởi phía sau tay lái không chỉ là sự an toàn của chính người điều khiển mà còn là tính mạng, sức khỏe của hành khách và những người tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân đã sử dụng rượu, bia tuyệt đối không điều khiển phương tiện. Người tham gia giao thông cần chủ động lựa chọn phương tiện di chuyển an toàn hoặc bố trí người đưa đón, tránh để một cuộc vui trở thành nguyên nhân dẫn đến tai nạn đáng tiếc.