Xử lý vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh giống cây trồng nhập lậu

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 (Chi cục QLTT TP Quảng Ninh) đang phát thông báo tìm chủ sở hữu của lô hạt giống rau và thực phẩm nhập lậu để làm cơ sở xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 28/8/2026, tại Km 272+200 Quốc lộ 18 (thuộc địa phận thôn 3, xã Hải Ninh), Đội QLTT số 4 phối hợp với Tổ số 4 - Chốt liên ngành phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đã tiến hành khám xe ô tô khách biển kiểm soát 47H-078.46.

Lô hàng giống cây trồng nhập lậu bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển lô hàng lớn gồm: 2.000 gói hạt giống cải thảo, 150 gói hạt giống su hào, 20kg hạt giống cải xoăn, 40 hộp tôm hùm đất do Trung Quốc sản xuất cùng 200kg hạt giống cải thìa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho một người không rõ lai lịch.

Theo các cơ quan chuyên môn, việc kinh doanh, sử dụng giống cây trồng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ và chưa qua kiểm dịch tiềm ẩn hậu quả vô cùng nghiêm trọng, như: Tỷ lệ nảy mầm kém, dễ bị bùng phát sâu bệnh nguy hiểm, dẫn đến mất mùa, gia tăng chi phí thuốc bảo vệ thực vật và gây thiệt hại nặng nề về kinh tế; nguy cơ lây lan các loại sinh vật hại ngoại lai xâm hại, gây suy giảm chất lượng, uy tín nông sản xuất khẩu và làm mất cân bằng hệ sinh thái nông nghiệp.

Lại Hữu Việt