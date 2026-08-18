Phát hiện, tạm giữ đối tượng vận chuyển trái phép 80 bình khí N2O

Chiều 17/8, tại khu vực cổng chào thuộc xóm Phình Hồ, thôn Lục Phủ, xã Hải Sơn, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện một người điều khiển xe ô tô bán tải vận chuyển 80 bình chứa khí N2O (khí cười) không có giấy tờ liên quan.

Đặng Đức Tình cùng tang vật tại Đồn BP Bắc Sơn.

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ ngày 17/8, Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Phòng Nghiệp vụ BĐBP tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Bắc Sơn tổ chức tuần tra trên địa bàn. Khi đến khu vực cổng chào xóm Phình Hồ, tổ công tác phát hiện xe ô tô bán tải Ford Ranger màu đỏ, biển kiểm soát 14A-999.24, di chuyển từ đường dân sinh ra Quốc lộ 18C có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 20 bao tải dứa màu xanh. Mỗi bao chứa 2 thùng bìa carton, mỗi thùng có 2 bình kim loại hình trụ, màu đen, có van xả khí. Tổng cộng có 80 bình.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện là ông Đặng Đức Tình, SN 1999; nơi ở hiện tại: Xóm Pẹc Nả, thôn Lục Phủ, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa. Ông Đặng Đức Tình khai nhận số bình trên chứa khí N2O (khí cười), được một người đàn ông liên hệ qua ứng dụng WeChat thuê vận chuyển từ khu vực đồi keo thuộc xóm Phình Hồ đến khu vực dốc U Bò, khu Hải Yên 2, phường Móng Cái 3, với tiền công 1 triệu đồng.

Đặng Đức Tình khai nhận hành vi vận chuyển trái phép 80 bình khí N2O.

Theo lời khai ban đầu, trước khi vận chuyển, người điều khiển xe được hướng dẫn đến khu vực đồi keo, nơi có một số người đã chờ sẵn và cùng đưa 20 bao tải chứa các bình khí lên xe.

Tổ công tác đã đưa người, phương tiện và toàn bộ hàng hóa về Đồn Biên phòng Bắc Sơn để xác minh, làm rõ. Đơn vị đã tạm giữ phương tiện, tang vật; đồng thời củng cố hồ sơ, bảo quản tang vật theo quy định và quyết định trưng cầu giám định.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn đang tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc số hàng hóa, làm rõ hành vi của người vận chuyển và những người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.