Xe ô tô va chạm với người đẩy xe rùa, 1 người tử vong

Gần 10 giờ ngày 6-10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, đoạn qua phường Nam Nha Trang khiến một công nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông C. (chưa rõ nơi cư trú) đang đẩy xe rùa băng qua đại lộ Nguyễn Tất Thành (đoạn khu vực đèn tín hiệu giao thông trước Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang) thì bất ngờ bị xe ô tô 7 chỗ mang nhãn hiệu Toyota Fortuner lưu thông hướng Cam Ranh - Nha Trang tông vào. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị hất văng ra xa, tử vong tại hiện trường.

Đồng nghiệp của nạn nhân cho biết, ông C. làm thời vụ cho một doanh nghiệp vận tải chuyên chở đất, cát phục vụ các công trình. Sáng cùng ngày, ông được giao nhiệm vụ quét dọn đoạn đường xe ben chở đất, cát thường xuyên lưu thông trên đại lộ Nguyễn Tất Thành thì xảy ra tai nạn.

Nhận được tin báo, Công an phường Nam Nha Trang nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.