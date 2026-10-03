Khởi tố nhóm "quái xế"

Liên quan đến vụ việc nhóm thanh thiếu niên điều khiển mô-tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây TNGT làm 2 người thương vong tại địa bàn xã Cẩm Bình (tỉnh Hà Tĩnh), ngày 2-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can: Nguyễn Đức Anh Tùng (2009), Hà Thế Vũ (2010), Nguyễn Mạnh Quân (2009, cùng trú xã Cẩm Bình); Trần Đình Minh (2008, trú phường Trần Phú, Hà Tĩnh) và Trần Công Mạnh (2009, trú xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”.

5 đối tượng gây rối trật tự công cộng bị khởi tố.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm thanh thiếu niên trên rủ nhau điều khiển xe mô-tô với mục đích chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên tuyến đường từ phường Thành Sen (Hà Tĩnh) về xã Cẩm Bình. Khi đến đoạn Km516 QL1A (địa phận xã Cẩm Bình) một xe mô-tô trong nhóm bị mất lái, lao vào dải phân cách giữa đường. Hậu quả, Nguyễn Đặng Văn Anh (2010, trú xã Cẩm Bình) tử vong tại chỗ; Trần Công Mạnh bị thương.