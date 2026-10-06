Xe đầu kéo cháy lốp trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, giao thông ùn tắc nhiều giờ

Xe đầu kéo cháy lốp trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, giao thông ùn tắc nhiều giờ

Khoảng 7 giờ 50 phút ngày 5/10, tại Km135+100, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, xe đầu kéo biển kiểm soát 99H-128.76 kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 98RM-009.76 do anh Đinh Văn T. (sinh năm 1997), trú tại bản Mền, xã Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng điều khiển, lưu thông theo hướng Hà Nội - Bắc Giang thì phát hiện khói bốc ra từ phía sau xe.

Ngay sau đó, tài xế phát hiện lốp sau bên phải của sơ mi rơ moóc bốc cháy nên nhanh chóng dừng phương tiện và hô hoán chữa cháy.

Phát hiện sự việc trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đặt biển cảnh báo từ xa và tổ chức cảnh giới khu vực có nguy cơ cháy nổ; đồng thời báo tin cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để phối hợp xử lý.

Khi lực lượng chữa cháy có mặt, hai đơn vị đã phối hợp dập tắt đám cháy; tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ xa nhằm ngăn các phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Sự cố xảy ra trên tuyến cao tốc có mật độ phương tiện lưu thông lớn nên giao thông qua khu vực gần cầu Như Nguyệt bị ùn tắc cục bộ. Sau khoảng 4 giờ, công tác xử lý phương tiện và hiện trường hoàn tất, giao thông trên tuyến trở lại bình thường.

Hậu quả và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.