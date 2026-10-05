Nhiều bất cập trên tuyến đường Khe Lánh - Nà Luông

Tuyến đường Khe Lánh - Nà Luông (đoạn từ ngã ba vào ao cá Vi Hùng) đang rơi vào tình trạng xuống cấp và hư hỏng nặng nề. Đây là hậu quả để lại từ cơn bão số 3 (bão Yagi) lịch sử gây ra đến nay chưa được khắc phục. Cử tri và nhân dân đề nghị UBND xã Bình Liêu xem xét, có phương án khắc phục để đảm bảo an toàn đi lại, phục vụ nhu cầu dân sinh cho nhân dân trong thôn.

Hiện trạng taluy âm trên tuyến đường Khe Lánh - Nà Luông (xã Bình Liêu) bị khoét sâu vào tận lòng đường. Ảnh chụp ngày 21/9/2026

Từ sau cơn bão số 3 (bão Yagi) đến nay đã hơn 2 năm, nhiều vị trí trên tuyến đường gặp phải tình trạng sạt lở đất đá nghiêm trọng, khiến mặt đường bị thu hẹp đáng kể. Ngoài ra, vị trí taluy âm đã bị hàm ếch, khoét sâu vào tận lòng đường gây nguy hiểm đối với người và phương tiện qua lại.

Mỗi khi phương tiện có trọng tải lớn đi qua, nguy cơ sụt lún toàn bộ nền đường luôn rình rập, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Nhiều năm nay, đoạn đường này không chỉ là tuyến đường chính của người dân hai thôn Khe Lánh và Nà Luông mà còn là tuyến đường vận chuyển nông lâm sản chính của bà con trong khu vực. Việc đi lại gặp khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ khi đất đá sạt trượt, mặt đường trơn trượt, lầy lội.

Người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường gặp nhiều khó khăn.

Chị Hoàng Thị Huệ, Trưởng thôn Khe Lánh, xã Bình Liêu, chia sẻ: “Tuyến đường dài gần 2km, 2 năm nay đường xuống cấp, chúng tôi đi lại khó khăn, nguy hiểm và cũng hạn chế trong phát triển kinh tế rất nhiều. Đặc biệt tại đoạn ngã 3 đã sạt lở nghiêm trọng; đường trơn trượt vào mùa mưa, bụi mù vào mùa khô, dễ xảy ra va chạm khi phương tiện qua lại. Cử tri cũng nhiều lần gửi đơn kiến nghị, phản ánh qua các buổi tiếp xúc cử tri với mong muốn chính quyền các cấp sớm quan tâm, kiểm tra và có phương án khắc phục kịp thời để bà con yên tâm lao động sản xuất, trẻ em đến trường an toàn hơn, không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi trời mưa gió”.

Sự an toàn và nhu cầu đi lại cấp thiết của nhân dân là đòi hỏi cấp bách cần được chính quyền địa phương đặt lên hàng đầu. Trước những kiến nghị chính đáng và bức xúc của cử tri, nhân dân về tình trạng sạt lở tuyến đường Khe Lánh - Nà Luông, UBND xã Bình Liêu đã giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã và các phòng chuyên môn rà soát, kiểm tra hiện trạng tuyến đường và lên phương án giải quyết.

Nhiều vị trí trên tuyến đường lầy lội, trơn trượt gây khó khăn và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ông Tô Đình Hiệu, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Bình Liêu, cho biết: Sau khi kiểm tra tình trạng sạt lở tại tuyến đường đơn vị đã báo cáo, theo đó UBND xã đã có kế hoạch thực hiện đưa vào dự án sửa chữa, cải tạo các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Bình Liêu sau các đợt mưa bão năm 2024-2025. Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư là 13,3 tỷ đồng. Để đảm bảo nguồn lực thực hiện xã đã bố trí vốn để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026-2027, trong đó số vốn bố trí năm 2026 là 11,6 tỷ đồng. Đến thời điểm này, đơn vị thực hiện đang tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp theo quy định; dự kiến thi công hoàn thành trong quý II năm 2027. Đây là cơ sở pháp lý và tài chính vững chắc để dự án sớm được triển khai theo đúng tiến độ.

Việc tuyến đường Khe Lánh - Nà Luông bị sạt lở sau bão số 3 Yagi chưa được khắc phục kịp thời trong thời gian qua đã gây nhiều trở ngại cho đời sống người dân. Với thông tin rõ ràng về kế hoạch đầu tư, nguồn vốn đã được phân bổ cùng lộ trình thi công cụ thể từ UBND xã Bình Liêu, hi vọng rằng việc khắc phục những tồn tại, bất cập trên tuyến đường sẽ sớm hoàn thành, mang lại diện mạo mới khang trang, an toàn, giúp đồng bộ hóa mạng lưới giao thông nông thôn trong toàn xã, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng bền vững.