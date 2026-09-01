Xử phạt tài xế xe khách Việt Tân Phát vượt ẩu trên đèo ở Gia Lai

Tài xế xe khách Việt Tân Phát bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe sau khi lấn làn, vượt ẩu trên đèo Mang Yang và va chạm với xe khách chạy cùng chiều.

Ngày 1/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Đội Cảnh sát giao thông số 3 đã làm việc với tài xế Đỗ Thành T. (45 tuổi, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) để làm rõ hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt trên quốc lộ 19, đoạn qua đèo Mang Yang.

Xe khách lấn làn, vượt ẩu trên đèo Mang Yang. (Ảnh: MXH)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh xe khách giường nằm của hãng xe Việt Tân Phát vượt ẩu tại khu vực đèo Mang Yang, gây va chạm với một xe khách khác.

Theo xác minh, vụ việc xảy ra ngày 30/8. Thời điểm này, xe khách biển số 53E-455.xx của hãng xe Việt Tân Phát đang đổ đèo Mang Yang.

Video cho thấy tài xế lái xe lấn sang phần đường ngược chiều, đè vạch vàng liền để vượt một phương tiện phía trước. Đây là đoạn đường đèo dốc, nhiều khúc cua và có biển báo cấm vượt, lấn làn.

Khi phát hiện xe đi ngược chiều đang lên đèo, tài xế xe Việt Tân Phát phanh gấp và lùi lại giữa đường. Sau đó, xe khách này va chạm với một xe khách khác đang chạy cùng chiều phía trước. Vụ va chạm khiến hai phương tiện bị hư hỏng nhẹ.

Tài xế bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX. (Ảnh: CSGT Gia Lai)

Qua nắm bắt thông tin trên mạng xã hội và xác minh, lực lượng CSGT xác định tài xế Đỗ Thành T. là người lái ô tô khách trên và đã có hành vi vi phạm vào lúc 17h30 ngày 30/8/2026 tại Km 110, Quốc lộ 19, thuộc địa phận đèo Mang Yang, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT số 3 xử phạt tài xế T. 5 triệu đồng về hành vi “điều khiển xe ô tô vượt xe khác trong trường hợp không được vượt”, đồng thời trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, vụ việc này xảy ra ngày 30/8, chỉ 1 ngày trước vụ xe khách giường nằm của hãng xe Việt Tân Phát bị lật trên đường Hồ Chí Minh tuyến tránh đô thị Pleiku, qua phường An Phú, khiến 4 người tử vong và 20 người bị thương.