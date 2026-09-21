5 tiêu chí quan trọng khi chọn hãng hàng không quốc tế cho các chuyến bay đường dài

Các hãng hàng không quốc tế mang đến nhiều lựa chọn cho những chuyến bay đường dài, nhưng không phải hãng nào cũng phù hợp với mọi hành trình. Bên cạnh giá vé, hành khách cần cân nhắc lịch bay, thời gian nối chuyến, hành lý và điều kiện vé trước khi đặt. Vậy đâu là 5 tiêu chí quan trọng để chọn hãng bay phù hợp?

Vì sao nên chọn hãng hàng không quốc tế cho chuyến bay đường dài?

Với các hành trình đường dài đến châu Âu, Mỹ, Australia hoặc những điểm đến chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam, hãng hàng không quốc tế thường mang đến nhiều lựa chọn về đường bay và điểm nối chuyến. Việc khai thác qua các sân bay trung chuyển lớn cũng giúp hành khách dễ dàng tìm được lịch trình phù hợp với điểm đến và thời gian mong muốn.

Bên cạnh mạng đường bay, các hãng quốc tế thường có kinh nghiệm khai thác những chặng bay kéo dài nhiều giờ. Các yếu tố như không gian ghế, suất ăn, hệ thống giải trí và lựa chọn hạng vé có thể tạo khác biệt rõ rệt khi hành khách phải ở trên máy bay trong thời gian dài.

Tuy nhiên, không phải hãng quốc tế nào cũng phù hợp với mọi chuyến đi. Để lựa chọn hiệu quả hơn, hành khách nên đặt các yếu tố về chi phí, lịch trình và quyền lợi đi kèm lên bàn cân trước khi quyết định.

Hãng hàng không quốc tế mang đến nhiều lựa chọn cho các chuyến bay đường dài.

Những tiêu chí quan trọng khi chọn hãng hàng không quốc tế



Giữa nhiều hãng bay quốc tế với mức giá, lịch trình và chính sách khác nhau, hành khách có thể dựa vào 5 tiêu chí dưới đây để chọn chuyến bay phù hợp với nhu cầu và kế hoạch di chuyển.

Giá vé thường là thông tin được nhìn thấy đầu tiên khi tìm chuyến bay quốc tế, nhưng chưa chắc phản ánh số tiền thực tế phải trả. Một số hạng vé có thể chưa bao gồm hành lý ký gửi, chọn chỗ hoặc các dịch vụ bổ sung. Khi tìm vé máy bay, người đi nên xem đồng thời mức giá với hành lý và những quyền lợi đi kèm. Một phương án có giá ban đầu thấp hơn nhưng phải mua thêm nhiều dịch vụ chưa chắc đã tiết kiệm hơn sau cùng.

Giá vé là một trong những yếu tố cần cân nhắc khi chọn hãng bay.



Bên cạnh giá, giờ khởi hành và giờ đến cũng cần được đặt vào kế hoạch chung của chuyến đi. Chuyến bay đến vào sáng sớm có thể thích hợp với người muốn bắt đầu công việc hoặc tham quan ngay trong ngày. Trong khi đó, giờ hạ cánh muộn có thể phù hợp với lịch trình khác. Với người đi công tác, thời điểm đến còn liên quan đến lịch họp, hội nghị hoặc sự kiện, nên đôi khi chênh lệch vài trăm nghìn đồng không phải yếu tố quyết định. Với các chuyến bay nối chuyến, thời gian quá cảnh là một phần quan trọng của hành trình. Khoảng chờ quá ngắn khiến lịch trình dễ bị ảnh hưởng nếu chặng đầu trễ giờ, còn thời gian quá dài lại làm chuyến đi thêm mệt mỏi.

Hành lý cũng là khoản dễ bị bỏ quên khi so sánh giá. Ngoài trọng lượng, cần xem số kiện, kích thước hành lý xách tay, hành lý ký gửi và chi phí mua thêm. Người đi công tác vài ngày có thể chỉ cần một vali nhỏ, trong khi gia đình hoặc người ở nước ngoài dài ngày thường cần nhiều hành lý hơn. Tính trước nhu cầu giúp tránh việc phải mua thêm dịch vụ với mức phí cao sát ngày bay.

Với những chuyến bay kéo dài nhiều giờ, thương hiệu và độ uy tín của hãng cũng là yếu tố đáng cân nhắc. Kinh nghiệm khai thác đường bay quốc tế, mạng lưới điểm đến, chất lượng dịch vụ và khả năng duy trì lịch bay ổn định có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của hành khách. Chẳng hạn, khi tìm vé Japan Airlines, hành khách có thể quan tâm đến mạng đường bay và kinh nghiệm khai thác các hành trình quốc tế của hãng. Tương tự, Cathay Pacific là một lựa chọn được nhiều hành khách cân nhắc khi tìm chuyến bay qua Hong Kong nhờ mạng đường bay quốc tế và vai trò của sân bay trung chuyển này.

Một điểm khác cần đọc kỹ là điều kiện đổi, hủy và hoàn vé. Lịch trình quốc tế thường được lên kế hoạch từ khá sớm nên vẫn có khả năng thay đổi trước ngày khởi hành. Không nên chỉ nhìn vào thông tin “được đổi vé” mà bỏ qua mức phí, thời hạn yêu cầu và khoản chênh lệch nếu chuyển sang chuyến bay khác.

Chính sách đổi, hủy và hoàn vé cũng rất quan trọng

Để việc lựa chọn dễ dàng hơn, hành khách có thể sử dụng Traveloka để tìm kiếm và so sánh các chuyến bay theo ngày, giờ, hãng hàng không và mức giá trên cùng một nền tảng. Việc đặt vé trên Traveloka cũng giúp người đi có thêm cơ sở đối chiếu giữa nhiều phương án trước khi quyết định, thay vì chỉ xem một hãng hoặc một khung giờ.

Không có một hãng hàng không phù hợp với mọi chuyến đi. Người đi công tác có thể ưu tiên giờ bay, gia đình quan tâm nhiều hơn đến hành lý, trong khi khách du lịch tự túc thường đặt giá và thời gian quá cảnh lên trước.