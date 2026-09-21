Gói mạng FPT cho giờ cao điểm: Khi cả nhà cùng online một lúc

Gói mạng FPT phù hợp là gói giữ được tốc độ ổn định vào đúng lúc cả nhà cùng dùng internet, chứ không chỉ mạnh khi một người lên mạng. Nhìn vào một buổi tối quen thuộc của gia đình sẽ giúp bạn chọn đúng tốc độ, đúng thiết bị và không phải trả tiền cho những thứ chưa cần.

Gói mạng FPT cân mọi tác vụ, kết nối đồng thời giờ cao điểm

Bữa cơm vừa xong, mỗi thành viên lại có một màn hình riêng. Tivi phòng khách phát phim, con gọi video làm bài nhóm, bố mở laptop trả lời email còn dang dở, mẹ xem livestream, ông bà gọi video cho con cháu ở xa. Camera ngoài cổng vẫn đẩy hình lên đám mây, điện thoại tự sao lưu ảnh. Chỉ trong vài phút, hơn chục thiết bị cùng tranh nhau một đường truyền.

Để cả nhà không phải "xếp hàng" chờ mạng, một gói mạng FPT dùng cáp quang FTTH tốc độ 300Mbps đến 1Gbps, modem WiFi 6 phục vụ nhiều thiết bị đồng thời và giữ độ trễ thấp ngay trong giờ cao điểm là lựa chọn đáng cân nhắc, giá chỉ từ 195.000đ/tháng tại website FPTConnect.vn.

Lựa chọn các gói mạng FPT phù hợp cho cá nhân và hộ gia đình.

Điểm khác biệt nằm ở cách WiFi 6 chia sóng. Các chuẩn WiFi cũ chủ yếu xử lý thiết bị theo lượt, giống một quầy thu ngân mỗi lần chỉ tiếp một khách. WiFi 6 với công nghệ OFDMA có thể phục vụ nhiều thiết bị trong cùng một lượt truyền, nên khi số thiết bị tăng lên, tốc độ của từng máy ít bị kéo tụt.

Tốc độ đủ nhưng sóng không tới: Chuyện của những căn phòng xa

Nhiều gia đình đã nâng tốc độ nhưng phòng ngủ tầng trên hay căn phòng cuối hành lang vẫn chập chờn. Nguyên nhân không nằm ở đường truyền mà ở quãng đường sóng phải đi qua: sàn bê tông, cửa kính, tủ gỗ, thậm chí bể cá đều làm tín hiệu yếu dần. Mua thêm bộ kích sóng giá rẻ thường tạo ra nhiều tên WiFi khác nhau, thiết bị bám mãi vào điểm phát yếu và tốc độ bị chia nhỏ.

Cách xử lý gọn hơn là chọn các gói internet gia đình FPT trang bị modem WiFi 6 kèm 1 đến 3 Access Point Mesh, cả nhà dùng chung một tên WiFi, điện thoại tự chuyển sang điểm phát mạnh nhất khi bạn đi từ phòng khách lên phòng ngủ mà không bị ngắt kết nối. Ngoài ra các gói cước có mức giá chỉ từ 195.000 đồng/tháng, cấu hình được tư vấn theo từng ngôi nhà tại website FPTConnect.

Các gói mạng gia đình FPT mang đến tốc độ mượt mà cho mọi tác vụ, nhiều thiết bị kết nối đồng thời.

Với gia đình đông người, hay xem phim 4K hoặc có người làm việc với tệp dung lượng lớn, dòng Sky tốc độ tải xuống 1Gbps sẽ thoải mái hơn dòng Giga 300Mbps.

Muốn được tư vấn đúng cấu hình cho nhà mình, bạn chỉ cần gọi hotline 1900 633 933 hoặc chat trực tiếp qua website FPTConnect, chuyên viên phản hồi ngay lập tức và hẹn lịch khảo sát.

Tự "chẩn đoán" mạng nhà mình chỉ trong một buổi tối

Trước khi gọi tư vấn, bạn có thể tự làm ba việc nhỏ để biết gia đình thật sự cần gì:

Đi một vòng quanh nhà với chiếc điện thoại đang phát video, ghi lại những vị trí hình bị mờ hoặc xoay vòng. Đó là các "vùng tối" cần thêm điểm phát.

Đếm thiết bị đang kết nối trong khoảng 20 đến 22 giờ, tính cả tivi, camera, loa thông minh, robot hút bụi. Con số này thường nhiều hơn bạn nghĩ.

Xác định hoạt động nặng nhất trong nhà: xem 4K, chơi game, họp trực tuyến hay tải tệp lớn. Hoạt động này quyết định nên chọn dòng 300Mbps hay 1Gbps.

Có ba thông tin này, chuyên viên sẽ đề xuất gói sát nhu cầu, tránh chọn thừa tốc độ mà thiếu vùng phủ.

Đăng ký mạng FPT nhanh qua 3 kênh

Để lại thông tin trên FPTConnect.vn: chỉ cần họ tên, số điện thoại, tỉnh thành và dịch vụ quan tâm.

Gọi 1900 633 933: tổng đài viên kiểm tra hạ tầng tại địa chỉ của bạn và báo chương trình ưu đãi đang áp dụng.

Nhắn chat hoặc Zalo: tiện khi bạn muốn trao đổi trong giờ làm việc mà không nghe máy được.

Giấy tờ gồm CCCD của người đứng tên hợp đồng. Nếu ở nhà thuê, bạn bổ sung hợp đồng thuê và sự đồng ý của chủ nhà. Hợp đồng có thể ký điện tử hoặc ký giấy, sau đó kỹ thuật viên lắp đặt trong 24 đến 48 giờ. Hãy chỉ cho kỹ thuật viên những "vùng tối" đã ghi lại để đặt Access Point đúng chỗ.

Quy trình đăng ký mạng FPT nhanh chóng, tiện lợi.

Câu hỏi thường gặp

Gói có Access Point có đắt hơn nhiều không?

Không nhiều. Gói kèm 1 Access Point có giá khởi điểm từ 195.000đ/tháng, mỗi điểm phát bổ sung chỉ chênh vài chục nghìn đồng mỗi tháng, tùy dòng tốc độ và khu vực lắp đặt.

Có nên tự mua bộ Mesh bên ngoài về lắp?

Bạn vẫn có thể tự mua, nhưng thiết bị đi kèm gói được kỹ thuật viên cấu hình đồng bộ với modem ngay từ đầu và được hỗ trợ khi có sự cố. Nhờ vậy, bạn không phải tự dò lỗi giữa nhiều thiết bị khác hãng.

Phí hòa mạng là bao nhiêu?

Phí hòa mạng là 299.000 đồng, đóng một lần và được miễn khi bạn trả trước 6 tháng hoặc 12 tháng cước.

Một gói mạng FPT chọn đúng sẽ giúp buổi tối của cả nhà trôi qua nhẹ nhàng, không ai phải nhường mạng cho ai. Liên hệ FPTConnect.vn hoặc hotline 1900 633 933 để được tư vấn cấu hình phù hợp và nhận ưu đãi lắp mới.