Điện máy Phúc Hà - Cung cấp đa dạng máy xay giò chả chất lượng

Từ nhu cầu chế biến tại gia đến hoạt động sản xuất chuyên nghiệp, máy xay giò chả ngày càng được quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ quá trình làm việc hiệu quả hơn. Điện máy Phúc Hà hiện cung cấp nhiều dòng máy với lựa chọn phù hợp cho từng nhu cầu sử dụng.

Đôi nét giới thiệu về Điện máy Phúc Hà

Điện máy Phúc Hà là đơn vị chuyên cung cấp các loại máy thực phẩm chất lượng cao. Với phương châm hoạt động “Uy tín - Chất lượng - Tận tâm”, doanh nghiệp lựa chọn hướng phát triển tập trung vào lĩnh vực thiết bị máy thực phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu và tạo dựng sự tin cậy trên thị trường.

Trong quá trình hoạt động Điện máy Phúc Hà duy trì định hướng phát triển ổn định, chú trọng xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp và lâu dài trong lĩnh vực đã lựa chọn. Đây cũng là nền tảng để đơn vị từng bước hoàn thiện hoạt động và mở rộng phạm vi kinh doanh theo nhu cầu của thị trường.

Hiện Phúc Hà có cơ sở tại Hà Nội và TP.HCM. Hai địa điểm này là đầu mối hoạt động của doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc và phía Nam, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình kết nối với khách hàng.

Các dòng máy xay giò chả nổi bật tại Điện máy Phúc Hà

Từ định hướng tập trung vào lĩnh vực thiết bị máy thực phẩm, Điện máy Phúc Hà phát triển nhiều lựa chọn phục vụ những nhu cầu chế biến khác nhau. Trong đó, nhóm máy xay giò chả được chia theo quy mô và điều kiện sử dụng, giúp người dùng dễ hơn trong quá trình tìm kiếm thiết bị phù hợp.

Một số dòng máy xay giò chả nổi bật tại Phúc Hà gồm:

Máy xay giò chả gia đình: Phù hợp với nhu cầu chế biến tại nhà hoặc các hộ kinh doanh nhỏ, có thiết kế gọn và mức năng suất vừa phải.

Máy xay giò chả 3kg: Hướng đến nhu cầu xay khoảng 3kg nguyên liệu mỗi mẻ, phù hợp với những cơ sở có sản lượng ở mức vừa.

Máy xay giò chả 5kg: Dung tích lớn hơn, đáp ứng nhu cầu xử lý nhiều nguyên liệu trong mỗi lần xay.

Máy xay giò chả công nghiệp: Hướng đến các cơ sở sản xuất có nhu cầu chế biến với sản lượng lớn và tần suất vận hành cao.

Máy xay giò chả điện 110V: Phù hợp với những khu vực sử dụng nguồn điện 110V, đáp ứng nhu cầu sử dụng máy tại các thị trường có điều kiện điện áp khác.

Sự đa dạng về dòng máy giúp người dùng có thể cân nhắc thiết bị dựa trên quy mô chế biến và điều kiện sử dụng thực tế, từ nhu cầu gia đình đến hoạt động sản xuất chuyên nghiệp.

Điện máy Phúc Hà - Địa chỉ tham khảo uy tín

Khi tìm mua thiết bị máy thực phẩm, bên cạnh sản phẩm phù hợp, khách hàng cũng thường quan tâm đến quá trình mua hàng và những hỗ trợ nhận được sau khi hoàn tất đơn. Đây là những yếu tố giúp việc đầu tư thiết bị trở nên rõ ràng và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Tại Điện máy Phúc Hà, khách hàng có thể kiểm tra và chạy thử máy trước khi nhận hàng, đồng thời được tư vấn về cách sử dụng và vệ sinh thiết bị. Chính sách bảo hành lên đến 36 tháng cũng được áp dụng cho các sản phẩm, tạo thêm cơ sở để khách hàng cân nhắc khi lựa chọn.

Sau khi mua, Phúc Hà có hỗ trợ bảo trì, sửa chữa và tư vấn kỹ thuật khi khách hàng phát sinh nhu cầu. Cùng với hình thức giao hàng trên toàn quốc, những hỗ trợ này giúp khách hàng thuận tiện hơn khi đầu tư các thiết bị phục vụ chế biến thực phẩm, trong đó có các sản phẩm máy xay giò chả 3kg, máy xay giò chả 5kg,... với nhiều lựa chọn theo quy mô sử dụng.

Với những chính sách được triển khai xuyên suốt từ khâu tư vấn, kiểm tra sản phẩm đến hỗ trợ sau mua, Điện máy Phúc Hà là địa chỉ có thể tham khảo khi khách hàng đang tìm kiếm thiết bị máy thực phẩm cho nhu cầu sử dụng của mình.

Thông tin liên hệ

ĐIỆN MÁY PHÚC HÀ

Địa chỉ:

Hà Nội: Số 8 Đường Phú Minh, Phường Tây Tựu, TP.Hà Nội

TP.Hồ Chí Minh: Số 85/26 Võ Thị Hồi, Xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM

Hotline: 0867 640 325

Website: https://dienmayphucha.com/

Email: dienmayphucha@gmail.com