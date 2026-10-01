Aeon Mall Hạ Long hoàn thành 99% tiến độ, chuẩn bị đưa vào vận hành

Chiều 1/10, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh tiếp và làm việc với ông Nojima Masaaki, Giám đốc Khối Phát triển và Xây dựng, Công ty TNHH AeonMall Việt Nam về tiến độ dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long.

Quang cảnh buổi tiếp.

Công ty TNHH AeonMall Việt Nam là doanh nghiệp thuộc Tập đoàn AEON (Nhật Bản), có trụ sở tại Hà Nội. Công ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển, cho thuê, vận hành và quản lý các trung tâm thương mại quy mô lớn tại Việt Nam. Đến nay, AeonMall Việt Nam đã đưa vào hoạt động 8 trung tâm thương mại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Quảng Ninh, Công ty đang thực hiện đầu tư dự án Aeon Mall Hạ Long, tới thời điểm này dự án đã hoàn thành 99% tiến độ.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nojima Masaaki cho biết, AeonMall Việt Nam đang tích cực triển khai các hạng mục cuối cùng, phấn đấu hoàn thiện dự án Aeon Mall Hạ Long để chuẩn bị đưa trung tâm thương mại vào vận hành. Công ty cũng đang xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện chào mừng trong thời gian tới. Trong đó, lễ trồng cây tại dự án Aeon Mall Hạ Long dự kiến diễn ra ngày 10/10/2026. Đại diện AeonMall Việt Nam trân trọng mời lãnh đạo thành phố Quảng Ninh tham dự và phát biểu tại sự kiện; qua đó tiếp tục khẳng định sự gắn kết, đồng hành giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh ghi nhận, đánh giá cao năng lực và nỗ lực của AeonMall Việt Nam trong quá trình triển khai dự án. Đồng chí chúc mừng Công ty đã hoàn thành phần lớn khối lượng công việc, đồng thời cảm ơn lời mời của Công ty tham dự các hoạt động chuẩn bị cho sự kiện đưa dự án vào vận hành. Đồng chí khẳng định, thành phố Quảng Ninh luôn đồng hành và sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công ty sớm hoàn thành đưa dự án vào sử dụng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác Công ty TNHH AeonMall Việt Nam.



Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng mong muốn, trên cơ sở những kết quả tích cực từ dự án Aeon Mall Hạ Long, AeonMall Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, mở rộng đầu tư thêm các dự án thương mại, dịch vụ trên địa bàn. Quảng Ninh có nhiều lợi thế về phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, cùng thị trường tiêu dùng ngày càng mở rộng, phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn AEON. Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13%. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 12,54%, đứng đầu cả nước; thu ngân sách nhà nước ước đạt 80.327 tỷ đồng; thu hút FDI đạt hơn 1,314 tỷ USD; thành phố đón khoảng 18,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 4,21 triệu lượt... Đây là những dư địa lớn để phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ, vui chơi, giải trí hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và du khách.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Aeon Mall Hạ Long sẽ trở thành điểm đến mua sắm, ẩm thực, vui chơi, giải trí và sinh hoạt cộng đồng mới của người dân Quảng Ninh và du khách; đồng thời góp phần đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, thúc đẩy hoạt động thương mại, du lịch, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.