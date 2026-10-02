Tái cơ cấu TKV theo hướng công nghiệp - năng lượng - vật liệu hiện đại

Thực hiện định hướng tái cơ cấu trong giai đoạn phát triển mới, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang khẩn trương xây dựng Chiến lược phát triển và Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2026-2030. Trọng tâm là tái định vị Tập đoàn theo hướng công nghiệp - năng lượng - vật liệu hiện đại, tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực cốt lõi, lấy KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị hiện đại làm động lực phát triển lâu dài.

Tái cơ cấu TKV theo hướng công nghiệp - năng lượng - vật liệu hiện đại.

Sau khi có Thông báo số 136-TB/VPTW ngày 5/8/2026 về Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với các cơ quan về tái cơ cấu TKV, Tập đoàn đã nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ. Ngày 21/8/2026, Đảng ủy TKV đã thành lập Ban Chỉ đạo; ngày 28/8/2026, Hội đồng thành viên TKV thành lập Ban Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận. Trên cơ sở đó, nhiệm vụ được phân công cụ thể cho từng cá nhân, ban chuyên môn, gắn việc thực hiện Thông báo số 136 với nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao về cơ cấu lại và xây dựng Chiến lược phát triển TKV giai đoạn 2026-2030, định hướng sau năm 2030.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Chiến lược phát triển TKV giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược kế thừa những định hướng phát triển còn phù hợp, đồng thời cập nhật các yêu cầu mới, xác định động lực phát triển của TKV trong 10-20 năm tới. Theo đó, TKV hướng tới trở thành tập đoàn công nghiệp - năng lượng - vật liệu hiện đại, giữ vai trò nòng cốt, tiên phong của nền công nghiệp và an ninh năng lượng; lấy KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị hiện đại làm động lực phát triển.

Từ định hướng này, TKV đã và đang đẩy nhanh khâu rà soát mô hình tổ chức, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực; tinh gọn bộ máy gắn với phát triển nhân lực chất lượng cao. Cùng với đó là cơ cấu lại vốn, danh mục đầu tư, xác định rõ những lĩnh vực cần tập trung nắm giữ, tăng cường đầu tư và những lĩnh vực cần cơ cấu lại. Trên nền tảng đó, TKV định hướng tập trung phát triển theo 2 trục lĩnh vực cốt lõi là công nghiệp năng lượng và công nghiệp vật liệu mới.

Định hướng cơ cấu lại này được cụ thể hóa tại từng lĩnh vực, địa bàn, trong đó Quảng Ninh là địa bàn trọng điểm với nhiều đơn vị tham gia chuỗi sản xuất của TKV từ khai thác, sàng tuyển, kho vận, đến cơ khí, địa chất và các dịch vụ hỗ trợ. Trong lĩnh vực công nghiệp than, giai đoạn 2026-2030 TKV tiếp tục duy trì các đơn vị sản xuất than theo mô hình hiện nay; đồng thời dự kiến sáp nhập Công ty Chế biến than Quảng Ninh vào Công ty Tuyển than Hòn Gai, duy trì các đơn vị kho vận, sàng tuyển, kinh doanh than khác nhằm bảo đảm hoạt động ổn định, đồng bộ của chuỗi sản xuất.

Trong lĩnh vực cơ khí, TKV dự kiến thoái vốn, hợp nhất, tăng vốn để hình thành 1-2 doanh nghiệp cơ khí lớn do Tập đoàn nắm cổ phần chi phối. Các đơn vị địa chất, thăm dò được cơ cấu lại theo hướng nâng cao hiệu quả, trong đó dự kiến hợp nhất Công ty CP Địa chất mỏ và Công ty CP Địa chất Việt Bắc. Với các doanh nghiệp phục vụ chuỗi sản xuất như cấp cứu mỏ, môi trường, giám định, vật tư, đưa đón thợ mỏ, hoa tiêu hàng hải... mô hình tổ chức tiếp tục được tinh gọn, gắn với đổi mới quản trị và ứng dụng KHCN.

Thợ mỏ Công ty Than Mạo Khê quyết tâm trong ca sản xuất.

Cùng với sắp xếp các đơn vị, quá trình tái cơ cấu còn được TKV gắn với yêu cầu tổ chức lại không gian sản xuất, sử dụng hiệu quả tài nguyên, đất đai và hạ tầng trên địa bàn. TKV đã phối hợp rà soát các quy hoạch, dự án khai thác, chế biến, vận chuyển than và khoáng sản; phương án quản lý, tái sử dụng đất đá thải mỏ, nước thải mỏ, khí mỏ; nhu cầu đầu tư, kết nối giao thông, cảng, bến, kho bãi, logistics và hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất. Những khu đất không còn nhu cầu sử dụng cũng được rà soát, đề xuất lộ trình xử lý, bàn giao để địa phương định hướng sử dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TKV nhấn mạnh, thực hiện Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tái cơ cấu Tập đoàn là nhiệm vụ lớn. Quá trình xây dựng Chiến lược phát triển của TKV sẽ bám sát các nội dung của Thông báo Kết luận và những nội dung trao đổi với lãnh đạo thành phố, gắn với phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh.

TKV sẽ tập trung tái cơ cấu gắn với đổi mới công nghệ, cơ giới hóa, tự động hóa, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng mỏ thông minh, nhà máy thông minh; phát triển các dự án mỏ, logistics, thực hiện kinh tế tuần hoàn, bảo đảm môi trường và chăm lo, phát triển nguồn nhân lực. Hiện TKV đang rà soát những khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, tài nguyên, thăm dò, cấp phép khai thác, đất đai, GPMB, đầu tư và cơ chế tài chính để đề xuất tháo gỡ, tạo điều kiện triển khai các dự án. Qua đó, Tập đoàn tiếp tục phát huy vai trò trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng chặt chẽ với mục tiêu phát triển bền vững của Quảng Ninh trong giai đoạn mới.