Quảng Ninh đề xuất tháo gỡ vướng mắc Dự án Nhà máy điện khí LNG

Sáng 1/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành công thương, xây dựng. Nhiều dự án năng lượng, giao thông, sân bay... đang được tập trung triển khai; góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong các công trình, dự án trọng điểm quốc gia thuộc lĩnh vực công thương đang triển khai, trên địa bàn TP Quảng Ninh có 4 dự án năng lượng trọng điểm, gồm: Dự án nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh; Dự án đường dây 220 kV từ TBA 220 kV Móng Cái đến biên giới Việt Nam - Trung Quốc; Dự án trạm biến áp 220 kV Móng Cái và đường dây 220kV Móng Cái -Hải Hà; Dự án trạm biến áp 220kV Cộng Hòa và ĐD 220 kV Cộng Hòa - rẽ Cẩm Phả - Hải Hà và các xuất tuyến 110 kV đồng bộ. Trong đó hiện vướng mắc chính tập trung tại Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh.

Báo cáo tại phiên họp, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cho biết: Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án, gồm giao đất, giao khu vực biển, thẩm định tiền thuê đất, thu tiền ký quỹ của nhà đầu tư và hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho dự án. Tuy nhiên, dự án chưa thể triển khai theo tiến độ đề ra do còn một số vướng mắc liên quan đến nhà đầu tư và cơ chế thực hiện. Trong đó, việc đàm phán hợp đồng mua bán điện giữa nhà đầu tư và Tập đoàn Điện lực Việt Nam chưa đạt được thống nhất; việc đăng ký mua nguồn khí LNG nhập khẩu dài hạn gặp khó khăn do nguồn cung trên thị trường thế giới hạn chế; việc đặt mua 2 tua-bin khí phục vụ dự án cũng gặp trở ngại do nguồn cung thiết bị trên thị trường toàn cầu hạn chế.

Trước những khó khăn trên, thành phố cùng các bộ, ngành liên quan đang tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư tập trung tháo gỡ các nút thắt, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Quảng Ninh cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình thực hiện, bảo đảm tiến độ và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Phiên họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành trên cả nước.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, rà soát, đánh giá tiến độ, khả năng hoàn thành các dự án, nhất là dự án chậm tiến độ; đồng thời tìm giải pháp thúc đẩy giải ngân, xử lý các điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, đấu thầu, đất đai, giải phóng mặt bằng và các quy định pháp luật liên quan.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Các công trình trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng; góp phần tăng cường năng lực hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo động lực thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới. Yêu cầu đặt ra là phải tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm các dự án hoàn thành đúng thời gian đề ra, gắn với yêu cầu giải ngân vốn đầu tư. Vì vậy, hoạt động của Ban Chỉ đạo phải thực chất, hiệu quả, không làm thay chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư, không thay thế trách nhiệm của người đứng đầu. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan nào phải được cơ quan đó chủ động giải quyết và chịu trách nhiệm về kết quả.

Ban Chỉ đạo sẽ tập trung xử lý các vấn đề mang tính liên ngành, liên địa phương, những nội dung còn ý kiến khác nhau và các điểm nghẽn vượt thẩm quyền của Bộ, ngành, địa phương. Quá trình triển khai phải bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng nhấn mạnh, đẩy nhanh tiến độ nhưng không đánh đổi chất lượng công trình. Đồng chí yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, cập nhật tiến độ, từng bước hình thành hệ thống giám sát các dự án trọng điểm. Những dự án có nguy cơ chậm tiến độ hoặc giải ngân thấp phải được cảnh báo và xử lý sớm, không chờ đến các kỳ họp mới báo cáo. Các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm sẽ bị xử lý nghiêm và phải kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; góp phần đưa các công trình trọng điểm sớm phát huy hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm là một trong những cơ sở quan trọng nhất để kiểm tra, giám sát và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.