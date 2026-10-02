KCN Hải Hà: Mở rộng không gian cho công nghiệp xanh, hiện đại

Sau 2 thập niên có mặt tại Việt Nam, Tập đoàn Texhong chuẩn bị bước phát triển mới tại KCN Hải Hà với kế hoạch mở rộng thêm khoảng 500ha, vốn đầu tư hạ tầng dự kiến là 250 triệu USD. Với định hướng xây dựng hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng - số hóa quy mô khoảng 2,5 tỷ USD, Hải Hà đang có thêm dư địa phát triển thành KCN đa ngành, xanh, thông minh.

Tập đoàn Texhong bắt đầu đầu tư tại Việt Nam từ năm 2006. Sau 20 năm, tổng vốn đầu tư trực tiếp của tập đoàn tại Việt Nam đã vượt 1,8 tỷ USD. Riêng KCN Hải Hà đã thu hút được 37 dự án đầu tư thứ cấp, từng bước hình thành chuỗi công nghiệp dệt may tập trung quy mô lớn, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Sản xuất sản phẩm sợi dệt tại Công ty TNHH KHKT Ngân Quang (KCN Hải Hà).

Bên cạnh đầu tư vốn, công nghệ, tập đoàn đã tuyển dụng, đào tạo hơn 1.000 sinh viên Việt Nam trở thành cán bộ quản lý tại các công ty thành viên; thiết lập quan hệ với hàng trăm nhà cung ứng, khách hàng trong nước, đóng góp khoảng 20 triệu USD tiền thuế mỗi năm. Đây là nền tảng để tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với kinh tế trong nước.

Dòng vốn vào Hải Hà tiếp tục có những chuyển động mới. Trong những tháng cuối năm, 3 dự án dự kiến tăng vốn khoảng 100 triệu USD; 11 dự án đầu tư mới, tổng vốn khoảng 400 triệu USD sẽ hoàn thành, lần lượt đi vào sản xuất. Cùng với đó, 6 dự án đầu tư mới và mở rộng, tổng vốn khoảng 300 triệu USD đang được đẩy nhanh xây dựng, dự kiến hoạt động trước tháng 6/2027. Nhu cầu đầu tư đặt ra yêu cầu tạo thêm không gian phát triển, đồng thời nâng chất lượng hạ tầng phục vụ sản xuất.

Bà Zhou Bo Qin, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Ngân Quang, cho biết: Điều doanh nghiệp quan tâm không chỉ là mặt bằng sản xuất, mà còn là khả năng cung cấp năng lượng ổn định, logistics, xử lý môi trường, hạ tầng số và hệ thống doanh nghiệp hỗ trợ ngay trong KCN. Khi các yếu tố này được đầu tư đồng bộ sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng liên kết sản xuất và tạo thêm niềm tin để tiếp tục mở rộng đầu tư tại Hải Hà.

Khu xử lý nước thải tập trung trong KCN Hải Hà.

Kế hoạch mở rộng KCN Hải Hà của Texhong thêm khoảng 500ha, với tổng vốn đầu tư hạ tầng dự kiến 250 triệu USD, vì vậy có ý nghĩa lớn hơn việc đơn thuần gia tăng quỹ đất công nghiệp. Theo định hướng, phần diện tích mở rộng sẽ không chỉ dành cho dệt may mà hướng tới các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn như công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chính xác, điện tử, vật liệu mới. Hạ tầng sản xuất, logistics, môi trường và hạ tầng số sẽ được đầu tư đồng bộ theo mô hình KCN sinh thái, thông minh.

Từ thế mạnh dệt may, Hải Hà có cơ hội hình thành cấu trúc công nghiệp đa dạng, tăng liên kết giữa doanh nghiệp đầu chuỗi, giữa chuỗi, cuối chuỗi và các ngành hỗ trợ. Qua đó, nâng giá trị trên một đơn vị diện tích đất, giảm dần sự phụ thuộc vào một nhóm ngành sản xuất.

Đặc biệt, yếu tố “xanh” được đặt ngay trong cấu trúc phát triển mới. Texhong định hướng phát triển hệ thống năng lượng theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ với điện mặt trời, điện đồng phát, điện sinh khối, điện gió và trạm sạc xe tải điện. Trung tâm dữ liệu AIDC cũng được nghiên cứu để bổ sung hạ tầng số, phục vụ quá trình số hóa sản xuất.

Nhiều nhà xưởng sản xuất trong KCN Hải Hà đang tiếp tục được triển khai đầu tư xây dựng.

Bà Nguyễn Thị Bùi, Tổng Giám đốc Điều hành đối ngoại, Giám đốc Phát triển thị trường năng lượng mới Tập đoàn Texhong, chia sẻ: Texhong xác định đầu tư tại Hải Hà là chiến lược lâu dài, cam kết tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng đồng bộ, từng bước hình thành KCN sinh thái, thông minh; phát triển năng lượng xanh, tự động hóa, số hóa, sản xuất tuần hoàn và chuyển giao công nghệ. Tập đoàn tiếp tục phát triển nhà cung ứng Việt Nam, nâng tỷ lệ nội địa hóa, đào tạo nhân lực chất lượng cao, xây dựng Hải Hà thành mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất tại Việt Nam.

Chuyển động tại Hải Hà cũng phù hợp với yêu cầu tái cấu trúc công nghiệp của Quảng Ninh: Ưu tiên dự án có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng, khả năng liên kết, hiệu quả sử dụng đất và đáp ứng tiêu chuẩn môi trường.

Ông Trương Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý KKT thành phố, cho biết: Định hướng của thành phố đối với KCN Hải Hà là phát triển theo chiều sâu, ưu tiên công nghệ tiên tiến, công nghiệp xanh, tiết kiệm năng lượng và những dự án có khả năng hình thành chuỗi liên kết sản xuất. Cùng với việc đồng hành tháo gỡ thủ tục cho nhà đầu tư, thành phố sẽ quan tâm các điều kiện về hạ tầng kết nối, nguồn nhân lực và dịch vụ thiết yếu để KCN phát triển bền vững, đóng góp ngày càng lớn cho tăng trưởng công nghiệp.