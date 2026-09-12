Kết nối giao thương giữa các cơ sở sản xuất và AEON Việt Nam

Sáng 12/9, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH AEON Việt Nam tổ chức chương trình "AEON Việt Nam đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh" tại thành phố Quảng Ninh.

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại chương trình.

Quảng Ninh hiện có 358 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên. Đây là sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đa dạng, chủng loại phong phú, truy xuất nguồn gốc xuất xứ đầy đủ, người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Thời gian qua, thành phố đã tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại trong và người nước, tổ chức chương trình khuyến mại tập trung, làm việc với một số hệ thống phân phối hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, một số sản phẩm đã được tiêu thụ, bày bán, giới thiệu tại thị trường trong và ngoài nước.

Đại diện Công ty TNHH AEON Việt Nam chia sẻ một số tiêu chuẩn của nhà cung cấp.

Công ty TNHH AEON Việt Nam đã đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long với tổng diện tích trên 91.000m2, với thiết kế 5 tầng, bao gồm khu bán hàng, siêu thị, không gian ẩm thực, khu vui chơi trẻ em, rạp chiếu phim. Dự kiến, Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long sẽ đi vào hoạt động trong tháng 11/2026.

Tại chương trình, đại diện Công ty TNHH AEON Việt Nam chia sẻ về tiêu chuẩn trở thành nhà cung cấp, hồ sơ chất lượng yêu cầu cho từng nhóm hàng, hạng mục thông tin bắt buộc trên nhãn sản phẩm, quy định về cách ghi nhãn… Đồng thời, tháo gỡ một số vướng mắc thường gặp của doanh nghiệp liên quan đến yêu cầu hồ sơ của nhóm hàng, các lỗi sai thường gặp về hồ sơ, điểm mù trong truy xuất nguồn gốc…

Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ thành phố đề xuất phối hợp một số chương trình đào tạo.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH AEON Việt Nam và các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất còn trao đổi một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính, tổ chức đào tạo theo chủ đề, quy định về sản lượng cung cấp…

Chương trình là hoạt động thiết thực trong việc tạo cầu nối giao thương giữa AEON Việt Nam và các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố, tăng cường tiếp cận tiêu chuẩn của hệ thống bán lẻ, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm,.