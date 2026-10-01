Khám phá Centara Hotel & Residences Vân Đồn trước ngày khai trương

Thanh lịch, sang trọng, Centara Hotel & Residences Vân Đồn là điểm dừng chân lý tưởng của du khách trong hành trình nghỉ dưỡng kết hợp khám phá kỳ quan biển đảo vịnh Bái Tử Long. Khách sạn là hợp phần 5 sao tại hai Tòa tháp A - B thuộc Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn do Tập đoàn Everland đầu tư phát triển và được quản lý, vận hành bởi Centara Hotels & Resorts - Tập đoàn khách sạn quốc tế đến từ Thái Lan.

Hãy khám phá điểm đến này trước ngày chính thức khai trương.

Sảnh đón tiếp - Không gian khoáng đạt, sang trọng

Ngay từ điểm chạm đầu tiên, sảnh đón tiếp của Centara Hotel & Residences Vân Đồn mở ra một không gian khoáng đạt, nơi ngôn ngữ kiến trúc đương đại được kết hợp hài hòa cùng những tinh hoa văn hóa phương Đông. Đây cũng là nơi mở đầu cho trải nghiệm nghỉ dưỡng – một khoảng chuyển nhẹ nhàng đưa du khách rời xa những ồn ào phố thị để bắt đầu thả mình vào giai điệu êm đềm của biển.

Hệ thống phòng khách sạn - Đa dạng, riêng tư và tinh tế

Hệ thống phòng khách sạn được chia làm nhiều hạng phòng như Grand Deluxe, Hollywood Deluxe và Family Suite,… Trải nghiệm lưu trú cũng được thiết kế linh hoạt cho nhiều nhóm du khách, từ chuyến nghỉ ngắn ngày của hai người đến kỳ nghỉ có nhiều thế hệ cùng đồng hành.

Mỗi căn phòng được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật – nơi những gam màu trang nhã hòa quyện cùng chất liệu cao cấp tự nhiên ấm áp. Đứng từ ban công, chỉ cần phóng tầm mắt ra xa, cả thiên nhiên kỳ vĩ của vịnh Bái Tử Long như thu gọn vào tầm mắt. Khung cảnh bình minh trên vịnh hay hoàng hôn buông xuống ngay trước cửa sổ phòng nghỉ sẽ mang đến những khoảnh khắc lắng đọng đầy thư thái.

Tiện nghi phòng nghỉ - Chỉn chu trong từng chi tiết, trọn vẹn từng trải nghiệm

Tại Centara Hotel & Residences Vân Đồn, từng tiện nghi trong phòng nghỉ được lựa chọn và sắp đặt tỉ mỉ, để mỗi khoảnh khắc lưu trú đều trở nên thoải mái và trọn vẹn hơn. Từ những bồn tắm thư giãn hướng biển, bộ mỹ phẩm chăm sóc cơ thể cao cấp đến những khoảng ban công riêng tư đón làn gió biển trong lành, mọi chi tiết đều góp phần tạo nên một không gian nghỉ dưỡng thanh lịch và thư thái.

Không gian ẩm thực đa dạng - Đánh thức vị giác, thăng hoa trải nghiệm

Không gian nhà hàng được chăm chút trong từng đường nét, kết hợp cùng tầm nhìn rộng mở ra vịnh, tạo nên bầu không khí sang trọng nhưng vẫn ấm cúng. Nguồn nguyên liệu tươi ngon từ vùng biển Vân Đồn được kết hợp cùng tinh hoa ẩm thực quốc tế dưới bàn tay của đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp, giữ lại nét tinh túy đặc trưng đồng thời mang đến những trải nghiệm vị giác mới mẻ. Giữa khung cảnh biển trời Bái Tử Long, mỗi bữa ăn trở thành dịp để thưởng thức, sẻ chia và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng người thân, bạn bè.

Bể bơi vô cực - Khoảnh khắc giao hòa giữa trời, biển và thiên nhiên

Một trong những "tọa độ" đắt giá nhất Centara Hotel & Residences Vân Đồn chính là bể bơi vô cực với tầm nhìn ôm trọn mặt biển bao la. Đắm mình trong làn nước mát lành, nhấp một ngụm cocktail tươi mát, thả trôi mọi lo toan và ngắm nhìn những hòn đảo ẩn hiện phía xa xa,... Đó là trải nghiệm tự do, phóng khoáng, giao hòa giữa trời, biển và thiên nhiên mà bất kỳ ai cũng khao khát chạm đến mỗi khi tìm về với biển.

Phòng Gym & Fitness - Nơi mỗi chuyển động khơi nguồn năng lượng

Phòng Gym & Fitness với hệ thống thiết bị được đầu tư đồng bộ, không gian tập luyện thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên cùng tầm nhìn rộng mở ra vịnh tạo cảm giác thư thái, giúp mỗi buổi tập trở nên nhẹ nhàng và giàu cảm hứng.

Hải trình “The Beauty of Vân Đồn” - Chạm vào vẻ đẹp kỳ vĩ của Bái Tử Long

Đặc biệt hơn cả, Centara Hotel & Residences Vân Đồn còn là "bến đỗ" khởi đầu cho hải trình riêng biệt mang tên "The Beauty of Vân Đồn". Những chiếc du thuyền sang trọng Crystal Holidays Cruise 991 - 992 và hải trình 5 sao độc đáo sẽ đưa du khách len lỏi qua từng hòn đảo đá vôi kỳ vĩ, khám phá vẻ đẹp hoang sơ, huyền bí của vịnh Bái Tử Long - một trải nghiệm độc bản không thể bỏ lỡ.

Đội ngũ dịch vụ chuyên nghiệp - Nâng tầm trải nghiệm lưu trú

Phía sau diện mạo lộng lẫy, thanh lịch và chuẩn mực 5 sao của Centara Hotel & Residences Vân Đồn là sự tận tâm của đội ngũ vận hành chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế Centara. Tất cả đều đã sẵn sàng với tinh thần hiếu khách chân thành nhất, hứa hẹn mang đến cho du khách sự chăm sóc trọn vẹn và đáng nhớ.

Centara Hotel & Residences Vân Đồn sẽ khai trương và đi vào vận hành từ ngày 01/10/2026, chính thức đưa hệ thống khách sạn tại hai Tòa tháp A - B cùng chuỗi dịch vụ, tiện ích vào phục vụ du khách. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong lộ trình đưa từng hợp phần của Crystal Holidays Harbour Vân Đồn do Tập đoàn Everland làm chủ đầu tư vào khai thác thực tế.

Khi những ô cửa bên vịnh đồng loạt sáng đèn, Centara Hotel & Residences Vân Đồn đã sẵn sàng chào đón những vị khách đầu tiên và mở ra hành trình nghỉ dưỡng mới bên vịnh Bái Tử Long.

ĐẶC QUYỀN TRẢI NGHIỆM SỚM (PRE-OPENING OFFER)



Tận hưởng trọn vẹn điểm đến với chuỗi Combo nghỉ dưỡng giới hạn kết hợp cùng du thuyền sang trọng Crystal Holidays Cruise:



· Combo 2N1Đ: 01 đêm lưu trú tại Centara Hotel & Residences Vân Đồn + Tour du thuyền khám phá vịnh Bái Tử Long cho 2 người – từ 1.950.000 đồng/người



· Combo 3N2Đ: 02 đêm lưu trú tại Centara Hotel & Residences Vân Đồn + Tour du thuyền thưởng ngoạn vịnh Bái Tử Long cho 2 người – từ 2.600.000 đồng/người



Liên hệ đặt voucher: Điện thoại: 083.4272728

