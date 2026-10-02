Xã Quảng Đức: Tập trung phát triển nông sản chủ lực

Với lợi thế về đất đai, khí hậu, cùng kinh nghiệm sản xuất của người dân, xã Quảng Đức đang tập trung phát triển các nông sản chủ lực theo hướng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Qua đó, góp phần tăng thu nhập, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Xã Quảng Đức tập trung phát triển cây chè trở thành nông sản chủ lực của địa phương.

Quảng Đức hiện có khoảng 150-200ha chè. Đây là cây trồng gắn bó với đời sống của nhiều hộ dân, từng bước hình thành vùng nguyên liệu và sản phẩm hàng hóa. Xã đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển thêm 40-50ha chè, đồng thời phấn đấu 30-50% diện tích đạt tiêu chuẩn VietGAP hoặc hữu cơ, qua đó nâng cao chất lượng nguyên liệu, giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương đang chú trọng chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng tập trung, an toàn, gắn với chế biến và xây dựng thương hiệu. Trong đó, vai trò của các tổ hợp tác, hộ sản xuất tiêu biểu ngày càng được phát huy, tạo nền tảng để người dân liên kết trong sản xuất, cùng áp dụng quy trình kỹ thuật và từng bước đưa sản phẩm đến những thị trường rộng hơn.

Đại diện Tổ hợp tác trồng và chế biến chè VietGAP xã Quảng Đức cho biết: Cây chè nếu được đầu tư đúng hướng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, mỗi thành viên có thể thu về hàng trăm triệu đồng/vụ. Sau một thời gian xây dựng và phát triển thương hiệu, 2 sản phẩm “Trà nõn Loan Bính” và “Hồng trà Loan Bính” của tổ hợp tác đã được công nhận OCOP 3 sao. Muốn phát triển lâu dài thì phải chú trọng chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu, tuân thủ quy trình sản xuất an toàn, đồng thời nâng cao chất lượng chế biến và quảng bá sản phẩm. Đây là cơ sở quan trọng để sản phẩm chè Quảng Đức tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã, mở rộng kênh tiêu thụ và gia tăng giá trị.

Mới đây, xã Quảng Đức triển khai mô hình khảo nghiệm giống chè Hương Bắc Sơn năm 2026. Ngày 4/9, Trung tâm Cung ứng dịch vụ nông nghiệp xã tổ chức tập huấn kỹ thuật và bàn giao vật tư cho các hộ dân tham gia mô hình. Mô hình được triển khai trên diện tích 5ha tại thôn 1 và thôn 2, với 35 hộ dân tham gia.

Để hỗ trợ người dân, Trung tâm Cung ứng dịch vụ nông nghiệp xã đã bàn giao 125.000 cây chè giống đạt chuẩn chất lượng, cùng 11 tấn phân bón hữu cơ chuyên dùng. Các hộ dân được hướng dẫn cụ thể quy trình làm đất, mật độ trồng, kỹ thuật bón phân lót, chăm sóc và phòng trừ sinh vật gây hại bằng biện pháp sinh học trong giai đoạn đầu.

Ông Phan Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Đức cho biết: Việc đưa giống chè Hương Bắc Sơn vào khảo nghiệm có ý nghĩa quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng địa phương, nâng cao giá trị kinh tế. Qua mô hình, địa phương sẽ đánh giá khả năng thích nghi, sinh trưởng, năng suất và chất lượng của giống chè, làm cơ sở để lựa chọn giống phù hợp, từng bước mở rộng vùng nguyên liệu trong thời gian tới.

Cùng với cây chè, Quảng Đức đang đa dạng hóa cơ cấu nông sản, phát triển những cây trồng có khả năng thích ứng với điều kiện tự nhiên và mang lại hiệu quả kinh tế. Điển hình như: Cây khoai tây Atlantic tiếp tục được duy trì, đã thu hoạch gần 100 tấn trong vụ đông xuân; mô hình trồng cây địa liền tại các bản Chăn Mùi, Nà Lý, Kháy Phầu, Tình Á cũng đang được theo dõi, chăm sóc với diện tích trên 10ha, sử dụng khoảng 15 tấn giống trồng; trồng khoai môn trên diện tích 4,5ha, hiện đã cho thu hoạch bước đầu, dự kiến thu hoạch hết đạt trên 30 tấn…

Mô hình trồng khoai môn trên diện tích 4,5ha tại xã Quảng Đức.

Việc lựa chọn và phát triển các cây trồng phù hợp đang mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp ở Quảng Đức. Thay vì chỉ chú trọng sản lượng, người dân ngày càng quan tâm hơn đến chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm, liên kết sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ. Cùng với đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục được duy trì, khuyến khích hội viên chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ số vào sản xuất.

Đáng chú ý, hoạt động hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân xã đang từng bước chuyển theo hướng thiết thực, bám sát nhu cầu thực tế. Trong 9 tháng năm 2026, hội đã hỗ trợ 61 hội viên có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; 17 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng; thành lập Tổ hội nông dân nghề nghiệp nuôi trồng thủy sản tại thôn Hải Đông, nhằm tăng cường liên kết giữa các hộ cùng ngành nghề…

Từ phát triển vùng nguyên liệu, đến chuẩn hóa quy trình sản xuất và mở rộng liên kết tiêu thụ, xã Quảng Đức đang từng bước hình thành hướng phát triển nông nghiệp chủ lực theo chiều sâu. Đây cũng là nền tảng để địa phương khai thác tốt hơn tiềm năng nông sản bản địa, nâng cao giá trị trên mỗi đơn vị diện tích, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân và xây dựng những sản phẩm đặc trưng có khả năng đứng vững trên thị trường.