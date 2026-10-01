Quyết liệt GPMB mở đường cho những dự án động lực

Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trên 13% ở năm 2026, TP Quảng Ninh xác định nhiệm vụ GPMB các dự án, công trình trọng điểm, KCN là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công và mở rộng không gian phát triển. Với khối lượng công việc lớn, phạm vi thu hồi đất rộng, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân, công tác GPMB đang được thành phố tập trung chỉ đạo theo hướng quyết liệt.

Mặt bằng được đảm bảo, dự án Đường ven sông giai đoạn 1 đang tập trung tổ chức thi công đồng loạt nhiều hạng mục.

Năm 2026, Quảng Ninh thực hiện GPMB đối với 22 dự án, công trình trọng điểm, KCN, ảnh hưởng trực tiếp đến gần 17.000 tổ chức, cá nhân bao gồm 78,95ha đất ở phải thu hồi; 1.276ha đất lúa; hơn 7.100ha đất nông nghiệp... Đây là khối lượng rất lớn trong bối cảnh thành phố đang đồng thời triển khai nhiều dự án quy mô lớn về hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp và khu công nghiệp.

Tuy nhiên, xác định công tác GPMB là “đường găng” quan trọng không chỉ để thực hiện mục tiêu đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình mà còn tạo động lực phát triển, củng cố niềm tin cho nhà đầu tư và nhân dân vào sự ổn định, phát triển của thành phố, đóng góp cho tăng trưởng; vì thế, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, tổng thể các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Các xã, phường, đặc khu có dự án đi qua chủ động thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo, tổ công tác, hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; rà soát hồ sơ địa chính, xác minh nguồn gốc sử dụng đất; đồng thời tăng cường tuyên truyền, đối thoại, vận động người dân chấp hành chủ trương thu hồi đất; phân công lực lượng theo từng khu vực, từng nhóm hồ sơ, từng hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng giúp quá trình xử lý ngày càng cụ thể hơn, hạn chế tình trạng chung chung, kéo dài.

Cùng với đó, thành phố chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình áp dụng các quy định mới về đất đai. Việc triển khai Luật Đất đai năm 2024, Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội cùng các nghị định, quyết định và văn bản hướng dẫn liên quan được cụ thể hóa, qua đó tạo cơ sở pháp lý cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất. Những khó khăn trong quá trình thực hiện được các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền.

Hết 9 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố có 10 dự án đã hoàn thành toàn bộ công tác GPMB với tổng diện tích 1.794,22ha. Các diện tích còn lại đang được tiếp tục đẩy mạnh thực hiện. Trọng tâm trong giai đoạn những tháng cuối năm đó là hoàn thành toàn bộ kế hoạch mặt bằng đã được xác định; trong đó các dự án còn khối lượng GPMB lớn sẽ được tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, như: Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, Cảng và KCN Bắc Tiền Phong, KCN Sông Khoai, KCN Đông Triều, Đường sắt cao tốc Hà Nội - Hạ Long…

Phường Uông Bí tổ chức kiểm đếm, thực hiện GPMB phục vụ thi công dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long.

Để đảm bảo kế hoạch đã đề ra, thành phố thực hiện phân loại cụ thể theo từng dự án, từng khu vực, từng nhóm hồ sơ và từng trường hợp; xây dựng tiến độ theo tuần, theo tháng, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Cách làm này nhằm chuyển từ theo dõi tiến độ chung sang quản lý đến từng phần việc cụ thể, qua đó kịp thời nhận diện điểm nghẽn và có giải pháp xử lý. Những hồ sơ chưa xác minh nguồn gốc đất được chỉ đạo phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ địa chính; trường hợp đã kiểm đếm nhưng chưa lập hoặc phê duyệt phương án phải hoàn thiện thủ tục; trường hợp đã phê duyệt phương án nhưng chưa chi trả phải chủ động bố trí kinh phí để tổ chức chi trả; những trường hợp vướng tái định cư phải khẩn trương hoàn thiện quỹ đất, hạ tầng tái định cư.

Trong toàn bộ quá trình thực hiện GPMB, công tác tuyên truyền, đối thoại và tạo sự đồng thuận của người dân tiếp tục được xác định là giải pháp quan trọng. Các chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất và những nội dung liên quan phải được công khai, giải thích đầy đủ, minh bạch; những kiến nghị, khiếu nại thuộc thẩm quyền phải được tập trung giải quyết dứt điểm, hạn chế phát sinh khiếu kiện kéo dài.

Có thể thấy, yêu cầu kiểm tra, giám sát tiến độ GPMB đang được Quảng Ninh nâng lên theo hướng thường xuyên, thực chất. Tiến độ từng dự án, từng địa phương được cập nhật hằng tuần, dự án chậm tiến độ được kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm thể hiện sự quyết liệt của thành phố. Đây sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để Quảng Ninh khai thác tốt hơn các dư địa phát triển, tạo động lực mới cho tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2026.