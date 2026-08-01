Bắc Ninh: Ba ngày liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Trong ba ngày (từ 28 đến 30/7), trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương. Trong đó có đối tượng điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc sử dụng rượu, bia.

Đêm 30/7, tại quốc lộ 17, đoạn qua tổ dân phố Thanh Hoài, phường Trí Quả xảy ra vụ tai nạn tự đâm. Trên xe mô tô biển kiểm soát 99AA - 253. XX có Nguyễn Phan Xuân B (sinh năm 2007), phường Song Liễu và Nguyễn Đức Tr (sinh năm 2007), phường Ninh Xá. Khi đang lưu thông theo hướng Đông Côi - Hà Nội, chiếc xe bất ngờ lao lên vỉa hè, đâm vào bồn cây và cột mái hiên nhà dân.

Hiện trường vụ tai nạn tự đâm xảy ra tại địa bàn phường Trí Quả đêm 30/7.

Hậu quả, B tử vong trước khi đến bệnh viện, Tr bị thương. Qua xác minh ban đầu, hai nạn nhân vừa dự tiệc sinh nhật bạn về, có sử dụng rượu, bia trước khi xảy ra tai nạn.

Trước đó, ngày 28/7, tại đường tỉnh 277 Nguyễn Văn Cừ, đoạn qua tổ dân phố Tiến Bào, phường Phù Khê xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến hai thiếu niên 16 tuổi tử vong.

Qua điều tra ban đầu xác định, Lê Anh T (sinh ngày 19/3/2010) ở thành phố Hà Nội điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29AG-507.XX chở theo Nguyễn Nhật A (sinh ngày 27/2/2010). Quá trình di chuyển, nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện đuổi nhau, phóng nhanh, lạng lách. Khi gặp chướng ngại vật, người điều khiển không kịp xử lý, xe đâm vào dải phân cách cứng rồi va vào khối bê tông trên đường.

Vụ tai nạn khiến A tử vong tại chỗ, T bị chấn thương sọ não và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Cả hai đều chưa có giấy phép lái xe, phương tiện là xe mô tô của người thân.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra đêm 30/7 trên địa bàn phường Trí Quả.

Tiếp đó, ngày 29/7, tại quốc lộ 18 đoạn qua xã Tam Đa xảy ra vụ tai nạn khi Nguyễn Mạnh H (sinh năm 2010) ở tỉnh Thái Nguyên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 99E1-595.XX chở theo Nguyễn Tuấn A (sinh năm 2008) ở thành phố Hà Nội.

Quá trình lưu thông, do mặc áo mưa, H bị gió hất tà áo che khuất tầm nhìn, mất lái và tự đâm vào hộ lan tôn sóng bên đường. Hậu quả, Tuấn A tử vong trên đường đi cấp cứu, H bị thương nhẹ. Qua xác minh, người điều khiển chưa có giấy phép lái xe, phương tiện là xe của gia đình.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, cả ba vụ tai nạn đều có những nguyên nhân chung như: Người điều khiển chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; điều khiển xe mô tô khi chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng. Có trường hợp sử dụng rượu, bia trước khi lái xe; phóng nhanh, lạng lách hoặc chủ quan trong quá trình điều khiển phương tiện.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra đêm 28/7 tại phường Phù Khê.

Để phòng ngừa những vụ tai nạn tương tự, Đại tá Nguyễn Anh Sơn, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không giao xe mô tô cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; tăng cường quản lý, giáo dục con em trong việc chấp hành pháp luật về giao thông. Việc thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đặt bản thân và người khác trước nguy cơ xảy ra những tai nạn thương tâm.

Nhà trường, gia đình và toàn xã hội cần phối hợp tuyên truyền, giáo dục, kịp thời ngăn chặn và lên án các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn.