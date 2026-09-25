Xử phạt tài xế vượt xe nguy hiểm trên quốc lộ 6

Ngày 24/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định xử phạt 1 trường hợp về hành vi “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt”.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Sơn La lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.Đ.L

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận phản ánh từ Cục Cảnh sát giao thông và quần chúng nhân dân trên mạng xã hội về xe ô tô biển kiểm soát 30H-349.XX có hành vi vượt xe tại đoạn đường dốc, cong, cua, hạn chế tầm nhìn. Sự việc xảy ra khoảng 17 giờ 10 phút ngày 17/9/2026, tại Km249+200 quốc lộ 6, thuộc xã Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Qua đó xác định người điều khiển phương tiện là ông N.Đ.L, sinh năm 1985, trú tại thôn Đồng Tân, xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với ông N.Đ.L về hành vi “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt”, quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.