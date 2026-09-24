Người phụ nữ chặn đầu ô tô nghi đánh ghen, đám đông vây kín livestream

Người phụ nữ chặn chiếc ô tô chở đôi nam nữ lúc đêm muộn khiến hàng trăm người hiếu kỳ vây kín quay clip, livestream trên mạng xã hội, gây ách tắc giao thông.

Khoảng 22h ngày 23/9, tại khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ việc một phụ nữ chặn đầu xe ô tô đang di chuyển.

Hàng trăm người hiếu kỳ vây kín chiếc ô tô rồi quay video và livestream trên mạng xã hội. (Ảnh cắt từ clip)

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, thời điểm trên, bên trong chiếc ô tô có một nam và một nữ. Khi người phụ nữ tiến tới chặn phương tiện, rất đông người xung quanh hiếu kỳ tụ tập, dùng điện thoại quay clip và phát trực tiếp (livestream) lên mạng xã hội.

Đám đông đứng vây kín quanh chiếc ô tô, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông qua khu vực.

Nhận được tin báo, Công an phường Phan Đình Phùng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phân luồng giao thông và thực hiện các biện pháp giải tán đám đông.

Phương tiện cùng những người liên quan sau đó được đưa về trụ sở công an để làm việc.

Lực lượng chức năng có mặt, phân luồng giao thông, giải tán đám đông. (Ảnh cắt từ clip).

Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Mai Trọng Tấn, Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng cho biết: “UBND phường đã chỉ đạo Công an phường ngay từ tối qua. Lực lượng công an đã kịp thời có mặt tuyên truyền, vận động nên đám đông đã nhanh chóng được giải tán.

Theo báo cáo ban đầu từ phía công an, vụ việc xuất phát từ chuyện ghen tuông tình ái, người dân tập trung đông chủ yếu do hiếu kỳ. Rất may sự việc không xảy ra hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.