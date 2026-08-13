Bắc Ninh: Một ngày xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 4 người tử vong

Ngày 11/8, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 4 người tử vong và 3 người bị thương. Các vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Đại Lai. Ảnh Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Bắc Ninh.

Cụ thể, khoảng 10 giờ 15 phút ngày 11/8, tại tỉnh lộ 285B đoạn qua thôn Trung Thành, xã Đại Lai xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô tải biển số 29E-692.XX do anh Vương Khánh T (sinh năm 1984) ở xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng điều khiển và xe máy điện biển số 99AB-325.XX do chị Phạm Thị H (sinh năm 2010) ở xã Tây Yên Tử điều khiển. Hậu quả, chị H tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng.

Tiếp đó, khoảng 10 giờ 41 phút cùng ngày, tại quốc lộ 18 đoạn qua địa phận tổ dân phố Hữu Bằng, phường Đào Viên xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô đầu kéo biển số 29E-585.XX kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 29RM do Nông Ngọc Th (sinh năm 1986) ở tỉnh Tuyên Quang điều khiển theo hướng Bắc Ninh - Hải Phòng và xe mô tô biển số 99H9-76XX do ông Nguyễn Huy Ph (sinh năm 1955) ở xã Trung Kênh, điều khiển, chở bà Vũ Thị V (sinh năm 1955). Vụ tai nạn khiến ông Ph và bà V tử vong tại hiện trường; xe mô tô bị hư hỏng.

Cùng ngày, khoảng 19 giờ 45 phút trên quốc lộ 37 đoạn qua thôn Dẫm, xã Bắc Lũng xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe mô tô. Xe mô tô biển số 98AA-144.XX do Nguyễn Đình T, thôn Quỳnh Độ, xã Bắc Lũng điều khiển, chở Tống Khắc N (sinh ngày 9/12/2009) và Nguyễn Hữu Th (sinh ngày 7/9/2011), cùng trú tại xã Bắc Lũng, lưu thông theo hướng Bắc Lũng - Cẩm Lý. Khi đến địa điểm trên, xe mô tô này va chạm với xe mô tô biển số 99AB-363.XX do Nguyễn Quang H (sinh ngày 8/3/2011) ở thôn Chản Đồng, xã Bắc Lũng điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả, Quang H tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Lục Nam; Nguyễn Đình T, Tống Khắc N và Nguyễn Hữu Th bị thương.

Sau các vụ tai nạn, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ và phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xử lý theo quy định. Ba vụ tai nạn xảy ra cùng một ngày, trên các tuyến đường khác nhau với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng một lần nữa cho thấy nguy cơ tai nạn giao thông luôn hiện hữu nếu người tham gia giao thông thiếu tập trung, chủ quan hoặc không tuân thủ các quy định an toàn.

Đáng lưu ý, vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 37 liên quan đến người điều khiển phương tiện ở độ tuổi rất trẻ. Đây là lời cảnh báo đối với gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em và tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm quy định về tốc độ, phần đường, làn đường; giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ khi chuyển hướng, đặc biệt thận trọng khi lưu thông trên quốc lộ, tỉnh lộ có mật độ phương tiện cao.

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