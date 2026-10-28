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Thư kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh về ủng hộ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn

Báo Quảng Ninh trên

Ngày 28/10, Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh gửi Thư kêu gọi về ủng hộ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn nhằm hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026.

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Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông báo tài khoản tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố.

1. Tiếp nhận qua tài khoản Ngân hàng

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2. Tiếp nhận trực tiếp

- Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ninh.

- Địa chỉ: Số 02, phố Bến Đoan, phường Hồng Gai, TP Quảng Ninh.

Mọi thông tin liên hệ:

- Đồng chí Nguyễn Mai Thương, Chuyên viên Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh

- Số điện thoại: 0848.500.588.

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