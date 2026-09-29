Đoàn giám sát MTTQ thành phố làm việc tại phường Đông Mai

Chiều 29/9, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã triển khai giám giám chuyên đề chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn thành phố khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp năm 2026 tại phường Đông Mai.

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế vận hành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Mai.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức UBND phường Đông Mai gồm 32/51 biên chế được giao. Hiện còn thiếu 19 biên chế. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và nhân sự trực tiếp hoặc phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường có 7 người.

Trong thời gian qua, Đảng ủy, UBND phường đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn phường. Phường thường xuyên rà soát, bảo trì trang thiết bị, xử lý các sự cố đường truyền, phần mềm; đồng thời bố trí phương án bảo đảm hoạt động liên tục, hạn chế tối đa việc gián đoạn tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Việc sử dụng chữ ký số, hồ sơ điện tử, kết quả điện tử đã trở thành phương thức làm việc thường xuyên, góp phần giảm sử dụng văn bản giấy, rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ và nâng cao tính công khai, minh bạch. Các cơ quan chuyên môn thực hiện cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, từng bước làm sạch, chuẩn hóa và khai thác dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng chí Vũ Ngọc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Mai, báo cáo tại buổi giám sát.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã tiến hành kiểm tra thực tế vận hành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường và nghiên cứu báo cáo, các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Theo báo cáo của phường về kết quả giải quyết thủ tục hành chính, từ ngày 1/7/2025 đến ngày 1/7/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Mai đã tiếp nhận trực tuyến 14.255 hồ sơ, đạt 100%; không có hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính. Số hồ sơ đã giải quyết 14.048, số hồ sơ không giải quyết 207; giải quyết trước hạn 9.063 hồ sơ, đạt 63,57%; giải quyết đúng hạn 4.778 hồ sơ, đạt 33,51%; hồ sơ quá hạn 75 hồ sơ, chiếm 0,52%; hồ sơ đang giải quyết trong hạn 132 hồ sơ. Hồ sơ số hóa đầu vào 14.255/14.255 hồ sơ, đạt 100%; kết quả giải quyết được số hóa/trả điện tử 95%. Hồ sơ thanh toán phí, lệ phí trực tuyến/không dùng tiền mặt 100%. Hồ sơ khai thác, tái sử dụng dữ liệu số hóa 95%. Hồ sơ sử dụng thông tin định danh điện tử VNeID 14.255 hồ sơ.

Các thủ tục thường xuyên phát sinh tập trung ở các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, đất đai, an sinh xã hội và các thủ tục có liên quan trực tiếp đến đời sống dân cư.

Các thành viên Đoàn giám sát đã đề xuất những nội dung cần làm rõ về số lượng hồ sơ tồn đọng; các thủ tục liên quan đến đất đai; việc tiếp cận công nghệ thông tin của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính; công tác ban hành các nội dung quy chế phối hợp liên quan đến hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; chương trình bình dân học vụ số…

Đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phường Đông Mai đã đạt được; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục hoàn thiện báo cáo, rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn giám sát đã chỉ ra.