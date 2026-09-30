Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Chiều 30/9, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, do đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Quảng Ninh về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình phối hợp số 07/CTrPH-BCA-MTTQ đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện các sở, ngành liên quan làm việc với Đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Từ năm 2024 đến nay, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thành phố Quảng Ninh thực hiện xuyên suốt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và nhân dân tham gia. Công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh; việc xây dựng lực lượng nòng cốt tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở được thực hiện tốt từ cơ sở; xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều đổi mới...

Những kết quả đạt được đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, hình thành các điểm nóng, vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Qua đó, tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của thành phố.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra và Ban Chỉ đạo thành phố Quảng Ninh tập trung trao đổi một số nội dung như: Kinh nghiệm quản lý khách du lịch đến Quảng Ninh; phối hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy, bạo lực học đường; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên, người dân trên không gian mạng; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác triển khai thực hiện phong trào của thành phố Quảng Ninh. Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo thành phố Quảng Ninh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là trong nắm tình hình, phòng ngừa và xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương, Trưởng đoàn công tác phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thành phố Quảng Ninh tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra; tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, chủ động rà soát, nhận diện các yếu tố có thể tác động đến an ninh trật tự; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trước đó, Đoàn kiểm tra số 5 đã làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đặc khu Vân Đồn và phường Bãi Cháy.