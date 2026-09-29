Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc

Ngày 29/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị tọa đàm chuyên đề “Nâng cao chất lượng hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phản biện xã hội của MTTQ các cấp; trong đó chú trọng việc lựa chọn nội dung phản biện sát thực tiễn, đổi mới hình thức tổ chức, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, chuyên gia, nhà khoa học và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận.

Đồng chí Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến cũng đề cập yêu cầu tăng cường đối thoại, lấy ý kiến của những đối tượng trực tiếp chịu tác động của chính sách, đồng thời nâng cao chất lượng tổng hợp, tiếp thu và theo dõi việc giải trình các kiến nghị sau phản biện.

Theo báo cáo đề dẫn, trong 13 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã chủ trì, phối hợp tổ chức phản biện đối với trên 180 dự thảo văn bản.

Riêng năm 2026, MTTQ thành phố đã tổ chức phản biện đối với 5 dự thảo nghị quyết trình HĐND thành phố, tập trung vào các chính sách về công nghệ số, công nghiệp bán dẫn, bảo hiểm xã hội tự nguyện, dân số và hỗ trợ quân nhân hoàn thành nghĩa vụ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Ở cơ sở, từ năm 2014 đến nay, MTTQ các địa phương đã tổ chức phản biện xã hội đối với 453 dự thảo chương trình, đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật cùng cấp có liên quan. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, MTTQ các xã, phường, đặc khu đã tổ chức phản biện đối với 26 dự thảo văn bản, góp phần phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến và tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Hội nghị thống nhất yêu cầu thời gian tới tiếp tục nâng cao tính thực chất của phản biện xã hội, chủ động lựa chọn những vấn đề nhân dân quan tâm, nhất là các nội dung liên quan đến đô thị hóa, giải phóng mặt bằng, tái định cư, môi trường, an sinh xã hội, công khai, minh bạch; đồng thời đổi mới phương thức phản biện, tăng cường kết nối chuyên gia, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận và theo dõi việc tiếp thu, giải trình các kiến nghị sau phản biện.