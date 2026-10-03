Những công trình ghi dấu mốc đổi thay

Những ngày này, Ủy ban MTTQ các cấp đang tập trung nguồn lực triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố. Mỗi công trình hoàn thành không chỉ nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, mà còn khẳng định vị thế và giá trị phát triển bền vững của địa phương.

Hòa chung niềm vui lớn khi Quảng Ninh trở thành thành phố, gia đình bà Vi Thị Liên (khu Tràng Lương, phường Bình Khê) càng thêm ấm lòng với hạnh phúc riêng khi được dọn về sinh sống trong ngôi nhà mới.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ phường Bình Khê và Công ty 91 (Binh đoàn 19) bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Vi Thị Liên, khu Tràng Lương (thứ 6 từ trái qua).

Gia đình bà Liên thuộc hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Chồng mất sớm vì bệnh tật, bản thân bà cùng các con sức khỏe đều yếu và không có việc làm ổn định. Nhiều năm nay, gia đình bà sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhưng không có khả năng tự cải thiện.

Nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình bà Liên, tháng 5/2026, cấp ủy, chính quyền và MTTQ phường Bình Khê đã vận động Công ty 91 (Binh đoàn 19) hỗ trợ kinh phí xây mới nhà ở. Sau hơn 3 tháng tích cực thi công, đến giữa tháng 9/2026, ngôi nhà rộng 70m2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Căn nhà có tổng kinh phí xây dựng 410 triệu đồng, trong đó Công ty 91 hỗ trợ 80 triệu đồng, số còn lại do gia đình, dòng họ cùng cộng đồng dân cư chung tay đóng góp.

Ông Nguyễn Vũ Khiêm, Chủ tịch MTTQ phường Bình Khê, cho biết: Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố, phường đã đăng ký xây mới và sửa chữa 4 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ khó khăn. Với quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng hành nhiệt thành của các doanh nghiệp, đơn vị, đến nay, phường đã hoàn thành cả 4 công trình với tổng kinh phí hỗ trợ 420 triệu đồng. Những mái ấm kiên cố không chỉ giúp các hộ gia đình an cư, yên tâm lao động sản xuất để nâng cao chất lượng cuộc sống, mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khẳng định trách nhiệm và sự sẻ chia của cả cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ Hội Phụ nữ phường Phong Cốc vận động hội viên giữ gìn vệ sinh môi trường tuyến đường “Đại đoàn kết” ngõ 73, đường Phú Xuân, khu phố Nam Hòa.

Tại phường Phong Cốc, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt, MTTQ phường đã đăng ký 2 công trình thiết thực là Zalo OA và tuyến đường “Đại đoàn kết” tại ngõ 73, đường Phú Xuân, khu phố Nam Hòa. Đến nay, cả hai công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân. Trong đó, công trình tuyến đường “Đại đoàn kết” đã tạo điểm nhấn cho diện mạo đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp, đồng thời lan tỏa nếp sống văn minh, phát huy mạnh mẽ tinh thần tự quản của nhân dân ngay tại khu dân cư.

Ông Dương Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Phong Cốc, cho biết: Tuyến đường dài 800m đi qua 36 hộ dân dù đã được thảm nhựa khang trang, nhưng thời gian qua vẫn xuất hiện tình trạng rác thải để sai quy định, cỏ dại mọc hai bên đường gây mất mỹ quan.

Trước thực trạng đó, MTTQ phường đã chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận khu phố Nam Hòa phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các chi hội đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay bảo vệ môi trường sống. Nhờ vậy, 100% hộ dân đã tự nguyện đóng góp số tiền hơn 6 triệu đồng để trang bị 36 thùng rác mới, bố trí gọn gàng tại từng gia đình. Bên cạnh việc nâng cao ý thức thu gom rác đúng nơi quy định, người dân còn tự giác tham gia phong trào "Ngày Chủ nhật xanh", giữ cho tuyến đường luôn sạch đẹp và ngăn nắp.

Chị Nguyễn Thị Lương (số nhà 29, ngõ 73, khu phố Nam Hòa, phường Phong Cốc) chia sẻ: Người dân chúng tôi vô cùng tự hào khi tuyến đường của khu phố được gắn biển công trình chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố. Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau giữ gìn vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng không gian sống xanh - sạch - đẹp để xứng đáng với tầm vóc mới của thành phố.

Đợt thi đua đặc biệt chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố đã nhận được sự hưởng ứng rộng khắp với 481 công trình, phần việc được đăng ký từ các địa phương. Trong đó, 171 công trình thiết thực nhất đã trực tiếp hướng về nhân dân, từ chăm lo an sinh xã hội, nâng cấp đô thị, chuyển đổi số cộng đồng đến giữ gìn an ninh trật tự và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Mỗi công trình hoàn thành là một dấu mốc ý nghĩa mừng Quảng Ninh trở thành thành phố, đồng thời là minh chứng cho sự đồng thuận xã hội, tiếp thêm động lực và khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.