BĐBP Quảng Ninh diễn tập chiến thuật cấp đồn năm 2026

Ngày 25/8, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng (BPCKC) Vạn Gia, BĐBP Quảng Ninh tổ chức diễn tập chiến thuật cấp đồn biên phòng năm 2026, nhằm kiểm tra năng lực chỉ huy, hiệp đồng và xử lý tình huống của đơn vị.

Quang cảnh lễ khai mạc buổi diễn tập.

Diễn tập chiến thuật cấp đồn biên phòng là hình thức huấn luyện cao nhất, sát thực tế chiến đấu. Nội dung gồm chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; xử lý tình huống đột xuất trên biển; phòng, chống xâm nhập trái phép; chiến đấu bảo vệ đơn vị.

Qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy chiến đấu cho cán bộ chỉ huy các cấp; sự phối hợp hiệp đồng của các đội, trạm, bộ phận trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển, chiến đấu bảo vệ đơn vị và kỹ năng sử dụng vũ khí, trang bị có trong biên chế của cán bộ, chiến sĩ…

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, luyện tập kỹ lưỡng, cuộc diễn tập diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các nội dung thực binh được thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, thể hiện tinh thần đoàn kết, trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng sử dụng vũ khí, trang bị của cán bộ, chiến sĩ.